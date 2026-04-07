Чому Львів розірвав контракт з польським підрядником?

Причиною стала не разова проблема, а тривала історія невиконаних обіцянок, повідомили у Львівській міській раді.

Підрядник, ймовірно, системно не дотримувався умов договору. У ЛКП "Зелене місто" кажуть, що протягом року неодноразово зверталися до компанії з вимогою виправити ситуацію і почати нормально виконувати роботи. Але нічого суттєво не змінилося – порушення так і не усунули.

Тепер компанія має 7 днів, щоб залишити будівельний майданчик. Усі суперечки між містом і підрядником вирішуватимуть у міжнародному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України.

Після розірвання контракту на заводі мають провести оцінку виконаних робіт і завданих збитків, а також підготувати відкритий тендер для залучення нового підрядника,

– повідомили в ЛМР.

Чому сторони не змогли домовитися?

Директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров пояснив 24 Каналу, що надалі планують відновити будівництво, але будуть орієнтуватись на українських підрядників.

На наступний день після розірвання контракту підрядник відправив лист незгоди, щоб оскаржувати рішення. Проте замовник має розроблену юридичну стратегію для відстоювання своїх інтересів.

На початку Європейський банк реконструкції та розвитку був модератором між сторонами, але зрештою усвідомив загрозливість ситуації та відсутність перспектив.

Банк не може розтягувати проєкт на десятиріччя, тому погодився на розірвання контракту. Після цього підрядник намагається лобіювати вплив на рішення банку різними способами. Проте шанс вже втрачено,

– пояснив Єгоров.

Паралельно планують відновити будівництво першої черги, яке підрядник блокував майже рік, та оцифрувати документацію другої черги. Лише після формування повного пакета претензій щодо недобудови та штрафних санкцій планують шукати нового підрядника.

