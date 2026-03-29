Директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров пояснив 24 Каналу, що надалі планують відновити будівництво, але будуть орієнтуватись на українських підрядників.

Чому сторони не змогли домовитися?

Довідково! У 2019 році Львів за кошти з бюджету та кредит від ЄБРР вирішив побудувати власний сміттєпереробний завод. У жовтні 2020 року обрали підрядника – польська компанія Control Process S. A. Через повномасштабне вторгнення дедлайн здачі об’єкта дещо "посунули". У вересні 2024 року минув черговий дедлайн, і будівництво призупинили. Львівська мерія звинуватила підрядника в порушенні умов договору.

На наступний день після розірвання контракту підрядник відправив лист незгоди, щоб оскаржувати рішення. Проте замовник має розроблену юридичну стратегію для відстоювання своїх інтересів.

На початку Європейський банк реконструкції та розвитку був модератором між сторонами, але зрештою усвідомив загрозливість ситуації та відсутність перспектив.

Банк не може розтягувати проєкт на десятиріччя, тому погодився на розірвання контракту. Після цього підрядник намагається лобіювати вплив на рішення банку різними способами. Проте шанс вже втрачено,

– пояснив Єгоров.

Наразі замовник проводить консультації з правоохоронними та контролюючими органами, оскільки це безпрецедентна ситуація з міжнародним контрактом FIDIC.

Тому замовник залучатиме максимум ресурсів для проведення судової будівельної експертизи, щоб зафіксувати недопрацювання та скорегувати проєктно-кошторисну документацію перед новою закупівлею послуг будівництва.

Коли відновлять будівельні роботи?

Паралельно планують відновити будівництво першої черги, яке підрядник блокував майже рік, та оцифрувати документацію другої черги. Лише після формування повного пакета претензій щодо недобудови та штрафних санкцій планують шукати нового підрядника.

Наразі підрядник ще не залишив майданчик, там є ще кілька людей, адже чудово розуміє, що чим більше недороблених робіт залишить, тим більше претензій і штрафу отримає. Підрядник проводить повільні роботи, не узгоджені із замовником, ігнорує приписи інженера щодо усунення дефектів та саботує встановлення обладнання,

– пояснив Єгоров.

Коли для робіт обирали підрядника Control Process S.A. то, ще не було відомо про його скандальні проєкти в Польщі.

Директор ЛКП "Зелене місто" рекомендує громадам перед стартом проєктів отримати всі рекомендаційні листи щодо підрядника та залучати локальні українські компанії як виконавців робіт замість прямого найму іноземних компаній, оскільки це дозволить платити податки в український бюджет.

"Усе, що збудовано на заводі зробили українські компанії, тільки вони не отримали повне фінансування. Це доказ того, що українські компанії здатні виконувати складні проєкти. Звісно проєктні технології мають надходити від іноземних компаній, але реалізувати цілком можуть українські", – наголосив Єгоров.

