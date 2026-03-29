Директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров объяснил 24 Каналу, что в дальнейшем планируют возобновить строительство, но будут ориентироваться на украинских подрядчиков.

Почему стороны не смогли договориться?

Справочно! В 2019 году Львов за средства из бюджета и кредит от ЕБРР решил построить собственный мусороперерабатывающий завод. В октябре 2020 года выбрали подрядчика – польская компания Control Process S. A. Из-за полномасштабного вторжения дедлайн сдачи объекта несколько "подвинули". В сентябре 2024 года истек очередной дедлайн, и строительство приостановили. Львовская мэрия обвинила подрядчика в нарушении условий договора.

На следующий день после расторжения контракта подрядчик отправил письмо несогласия, чтобы обжаловать решение. Однако заказчик имеет разработанную юридическую стратегию для отстаивания своих интересов.

В начале Европейский банк реконструкции и развития был модератором между сторонами, но в конце концов осознал угрожаемость ситуации и отсутствие перспектив.

Банк не может растягивать проект на десятилетия, поэтому согласился на расторжение контракта. После этого подрядчик пытается лоббировать влияние на решение банка различными способами. Однако шанс уже упущен,

– пояснил Егоров.

Сейчас заказчик проводит консультации с правоохранительными и контролирующими органами, поскольку это беспрецедентная ситуация с международным контрактом FIDIC.

Поэтому заказчик будет привлекать максимум ресурсов для проведения судебной строительной экспертизы, чтобы зафиксировать недоработки и скорректировать проектно-сметную документацию перед новой закупкой услуг строительства.

Когда возобновят строительные работы?

Параллельно планируют возобновить строительство первой очереди, которое подрядчик блокировал почти год, и оцифровать документацию второй очереди. Только после формирования полного пакета претензий по недострою и штрафных санкций планируют искать нового подрядчика.

Сейчас подрядчик еще не оставил площадку, там есть еще несколько человек, ведь прекрасно понимает, что чем больше недоделанных работ оставит, тем больше претензий и штрафа получит. Подрядчик проводит медленные работы, не согласованы с заказчиком, игнорирует предписания инженера по устранению дефектов и саботирует установку оборудования,

– пояснил Егоров.

Когда для работ выбирали подрядчика Control Process S.A. то, еще не было известно о его скандальных проектах в Польше.

Директор ЛКП "Зеленый город" рекомендует общинам перед стартом проектов получить все рекомендательные письма по подрядчику и привлекать локальные украинские компании в качестве исполнителей работ вместо прямого найма иностранных компаний, поскольку это позволит платить налоги в украинский бюджет.

"Все, что построено на заводе сделали украинские компании, только они не получили полное финансирование. Это доказательство того, что украинские компании способны выполнять сложные проекты. Конечно проектные технологии должны поступать от иностранных компаний, но реализовать вполне могут украинские", – отметил Егоров.

Что еще известно о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове?