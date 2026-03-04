Львовский мусороперерабатывающий завод должен был стать первым в Украине современным проектом переработки отходов, примером для всей страны. Но сейчас реальность далека от обещаний. Подрядчик пренебрегает работой, которую еще нужно завершить, а вместо прогресса – скандалы, уголовные производства и политические игры псевдоактивистов.

24 Канал рассказал эту историю с самого начала и разобрался, соответствует ли то, что обещали, реальному состоянию строительства, и почему город до сих пор остается в мусорной ловушке.

Почему завод был важен для города?

В 2016 – 2017 годах Львов оказался в глубоком кризисе с отходами, который в медиа получил название "Мусорная блокада".

Все началось с пожара на Грибовицкой свалке и ее закрытия, после чего мусор начал накапливаться прямо на улицах города. Другие области отказывались принимать львовские отходы, а мэр Андрей Садовый обвинял центральную власть в политической блокаде, которая тормозила вывоз мусора из города.

Идея появилась в 2018 году. Это должен быть первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс с европейской технологией механико-биологической переработки 250 тысяч тонн отходов в год.

Макет мусороперерабатывающего завода во Львове

На него в 2019-м Львов получил от Европейского банка реконструкции и развития кредит, грант безвозвратной помощи от экологических фондов. Город тоже внес свою долю.

В том же году Министерство экологии и природных ресурсов Украины обнародовало заключение по оценке воздействия мусороперерабатывающего завода на окружающую среду. Вердикт был однозначным: комплекс не нанесет вреда, строительство можно начинать.

Но проект вызвал опасения местных жителей. Политическое давление и недовольство привели к протестам и судебным спорам. Чтобы развеять сомнения, в ЛКП "Зеленый город" организовали поездки для львовян и журналистов в соседние страны, в частности Польшу, где можно было воочию увидеть работу подобных заводов.

Идея встретила сопротивление у местных

Далее началась бюрократическая волокита и тендеры, затянувшиеся дольше, чем планировали. Из-за международного характера проекта он привлек еще больше внимания. В 2020 – 2021 годах на площадке продолжались подготовительные работы, которые должны были заложить основу для будущего завода.

В октябре 2020 года ЕБРР согласовал генерального подрядчика – нидерландско-литовский консорциум. Но впоследствии компания Control Process подала жалобу на такое решение. Банк его вынужден был изменить. Поэтому победителем тендера официально стала польская компания Control Process S. A. В том же году иностранное предприятие начало строительство завода во Львове.

Почему сорвалось открытие завода?

Несмотря на начало полномасштабного вторжения, строительство, хоть и с "подвинутыми" дедлайнами, все же продолжалось. Обострилась ситуация позже, говорят в ЛКП "Зеленый город".

Наверное, такой подход к бизнесу, потому что мы наблюдаем, что, кроме нас, только по Польше за последние три года зафиксировано более семи случаев, в которых подрядчик заходит на площадку и потом через штрафные санкции, через затягивание процесса, через нахождение различных юридических инструментов затягивает время и пытается вытянуть компенсационные ресурсы из заказчика,

– рассказал директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров.

Чтобы начать работать над проектом, полякам нужно было наличие банковской гарантии от будущего подрядчика – 10% от суммы контракта, который продлится все время строительства, и еще год после его завершения, что для завода составило более трех с половиной миллионов евро. То есть компания должна была гарантировать, что в случае нарушения договора банк вместо подрядчика оплатит заказчику 10% суммы контракта.

Директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров

Как сообщил "Зеленый город", 9 сентября 2024 года истекал очередной срок действия предыдущей гарантии, которая была предоставлена подрядчиком от ING Bank Slaski, и 6 сентября компания Control Process S. A. прислала новую гарантию, однако при рассмотрении документа оказалось, что текст гарантии изменен, потому что подрядчик обусловил выплату гарантийной суммы решением отдельной комиссии, а также сократил срок действия гарантии до 2 декабря 2024 года.

Поэтому в сентябре 2024 года строительство приостановили, а мэрия обвинила польскую компанию-подрядчика Control Process S. A. в нарушении существенных условий договора строительства.

Мы воспользовались своим правом блокирования банковской гарантии, истребованием ее. И результатом этого стало подписание девятого соглашения, согласно которому мы должны были закончить строительство до июня 2025 года. И все пусконаладочные работы с оборудованием и полностью с готовым комплексом должны были запустить до 30 августа 2025 года,

– добавил Егоров.

Потом еще инженер, в связи с некоторыми процедурными моментами, добавлял 34 дня дополнительных сроков, и до 4 октября должны были уже запустить и разрезать ленту на новом заводе, и подрядчик в первые дни после подписания соглашения перед всеми извинялся – перед депутатскими комиссиями, перед временной комиссией, перед депутатским корпусом и перед городским головой, и приглашал большое количество польских представительств, которым обещал, что сроки будут соблюдены.

Но, к сожалению, еще в декабре прошлого года, после подписания соглашения, они начали блокировать сроки, растягивать работы и делать все по своему усмотрению.

Они ко мне приходили, плакались, били поклоны, извинялись перед обществом, что они что-то не учли. А потом, когда их простили, они заняли еще более такую незрелую позицию... Не знаю, понимают ли коллеги, но они под сомнение ставят вообще амбиции польского бизнеса участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Украине,

– рассказал мэр города Андрей Садовый.

Что не так с подрядчиком?

В начале строительства подрядчик заявлял, что похожий проект завода уже воплотил в польском городе Ольштын, а во Львове для компании это был первый комплексный проект в Украине, и хотя вопрос, обернется ли он успехом, пока риторический, есть и пессимистические выводы от бывших заказчиков.

Негативными отзывами о Control Process S. A. делятся даже сами поляки: в начале августа 2024 года город Стараховице разорвал контракт с компанией на строительство установки по рекуперации энергии, проект которой должен был уменьшить зависимость от ископаемого топлива, снизить выбросы вредных веществ и стабилизировать цены на отопление для жителей, и контракт, начатый летом 2021, за три года обнаружил ряд проблем в сотрудничестве с подрядчиком.

Генеральный директор тепловой энергетической станции в Стараховице Марцин Почеч заявлял, что сотрудничество с Control Process было проблематичным, потому что инвестор указывал на ряд недостатков, задержек и ошибок в реализации проекта.

По словам генерального директора предприятия, расторжение контракта с Control Process фактически ускорило реализацию ключевой инвестиции для станции, а польские журналисты также сообщали о сложных тендерах в Коло, Яроцине и Ловиче, где компания якобы требовала миллионы от местных органов власти за невыполненные тендеры, и местные органы подсчитали убытки на сотни миллионов.

В Цельче, вблизи Яроцина в Великопольском воеводстве, строили инновационный объект по восстановлению фосфора из сточных вод, однако проект столкнулся с трудностями, потому что СМИ сообщали, что компания Control Process якобы пыталась обмануть местные власти.

СМИ сообщали об уголовном производстве по мошенничеству в сфере государственных закупок. Компания Control Process, по сообщениям медиа, искала повод отказаться от строительного проекта по вине клиента.

По подрядчику есть несколько производств. Некоторые производства открыты еще с периода начала строительных работ.

В нашем времени, за последний год, есть открытое производство по пожару, которая имела место осенью прошлого года. Данное производство зарегистрировано, мы тоже максимально предоставили все соответствующие документы, поскольку там были нарушены все правила пожарной безопасности и на данный момент охрана труда была полностью нарушена,

– рассказал директор ЛКП "Зеленый город".

Эта история дошла даже до высших должностных лиц Польши. Но результата нет до сих пор.

"Мы обращались к премьер-министру Польши от депутатов городского совета, на ответ была соответствующая реакция, была встреча с его представителем, который включался на разговоры, посольство включалось, консул включался, то есть польская власть была привлечена. Для них важно, чтобы этот контракт состоялся. Но так выглядит, что они не дали соответствующих месседжей польской компании, и польская компания делает вещи, которые входят в противоречие с контрактом и с украинским законодательством", – отметил Садовый.

Подрядчик, несмотря на невыполнение своих обязательств, пытается заходить на другие объекты в Украине, вероятно, делая это с нарушениями.

Как отметили в ЛКП "Зеленый город", по состоянию на сентябрь 2024 года компания уже находилась в тендерной процедуре в городе Хмельницкий, и хотя предыдущее руководство выдавало письмо о положительном опыте с этой компанией, команда ЛКП полностью отозвала это письмо, сообщив об этом банк ЕБРР, чтобы такие компании не портили имидж польского бизнеса в Украине.

Кому нужны проблемы? Если бы мы, например, даже имели намек, что нас могут ждать такие проблемы с компанией, мы бы били бы в набат на этапе проведения тендерных процедур, потому что эти тендерные процедуры проводились под руководством Европейского банка,

– подчеркнул мэр Садовый.

Как все объясняет сам польский подрядчик?

У подрядчика несколько причин сразу, почему завод до сих пор не возвели, хотя работы должны были завершить еще в октябре 2025 года.

Как отметил Марек Хроль, представитель подрядчика, в течение последних нескольких месяцев электроэнергию отключали трижды в день, по 6, 5 и 7 часов, что нарушает работу не только на заводе, но и поставки производителей, некоторые из которых расположены на востоке Украины, в Тернополе и за его пределами, и из-за бомбежки и остановки работы их поставщики не всегда могут обеспечить материалы.

Так как это можно сделать? Это как производство материалов в военное время. И чтобы закончить, мы должны получить эти материалы. А они должны получить поставки,

– подчеркнул Хроль.

Марек Хроль – представитель подрядчика

На это в "Зеленый город" ответили, что за период, который подрядчик называет проблемным, суммарно было всего два дня с тревогами, и это фактически является манипуляцией и ложной информацией по выполнению контракта, которую не принимают во внимание и не будут рассматривать.

Кроме того, на объекте есть укрытие, которым подрядчик так и не пользовался, что свидетельствует об отсутствии объективных причин для задержки.

Расторгнуть этот контракт – очень непростая история, это не произойдет за один день и даже за один год, к сожалению. Это тяжелые судебные процессы, которые сдерживали бы от радикальных решений, потому что хотелось бы все-таки чтобы объект был достроен. Но мне сейчас очень очевидно, что этот застройщик достроит объект через год или через два. Потому что те гарантии от него, которые мы слышим, расходятся с тем, что мы видим, к сожалению,

– подчеркнула председатель комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского совета Наталья Шелестак.

Почему появились фейковые активисты?

В этой непростой истории есть еще одна личность, которая заслуживает внимания – активист Игорь Гец, который проживает в Киеве и постоянно инициирует уголовные производства против львовского мусороперерабатывающего завода, подавая себя как "независимого, незаинтересованного гражданина".

Однако в этих производствах, по данным "Зеленого города", фигурирует информация, что должна оставаться конфиденциальной, и вероятно Игорь Гец получает ее от подрядчика, хотя Control Process S.A. утверждают, что до января 2026 года не были знакомы с этим гражданином.

В "Зеленом городе" считают, что незаинтересованный гражданин на самом деле имеет определенную заинтересованность. Ведь Гец обращался в зарубежные инстанции, обвиняя львовскую власть в вымышленных нарушениях: в письме к премьеру Польши Дональду Туску он заявил, что "польская компания Control Process S.A. стала жертвой "искусно" организованной Львовским мэром системной противоправной деятельности", а в письме к ЕБРР утверждал о "незаконности разделения завода на три очереди строительства", не объяснив, почему его это возмущает больше, чем просроченные сроки от подрядчика.

Игорь Гец

Чтобы устранить недостатки, по словам подрядчика, Control Process пригласила на объект представителей Национального союза архитекторов Украины, которые должны были помочь быстрее завершить строительство, но как именно архитекторы должны способствовать завершению объекта – неизвестно.

Как отмечают в ЛКП "Зеленый город", Игорь Гец требовал отменить решение исполкома, которым была утверждена документация на три очереди проекта мусороперерабатывающего завода, и одновременно обвинял мэра Андрея Садового в бездействии.

Между тем Львовский окружной административный суд не обнаружил никаких нарушений в решениях исполнительного комитета по утверждению проектно-сметной документации для строительства мусороперерабатывающего комплекса, и установил, что исполнительный комитет действовал в рамках закона, а вся документация была утверждена надлежащим образом, несмотря на обвинения Геца.

Поэтому, по данным мэрии, так называемый активист пошел дальше и в середине февраля сообщил депутатам горсовета об обращении в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, снова использовав в заявлении конфиденциальные данные, и таким образом объяснил свое владение информацией, которая должна была оставаться закрытой.

Я украл эту документацию... дошла информация,

– так происхождение информации объяснил Гец.

Эти многочисленные письма, инициирования уголовных производств и привлечения третьих лиц выглядят как затягивание большого и важного для города проекта.

"Данный гражданин точно действует в интересах подрядчика. Он владеет, к большому сожалению, всей конфиденциальной информацией по контракту, что тоже является запрещенной практикой. Он владеет и фиксировал факт того, что он владеет всей проектно-сметной документацией, которую на сегодняшний момент подрядчик нам до сих пор не передал. И он, по сути, в интересах Control Process пытается обжаловать все решения Львовского городского совета, исполнительного комитета областной военной администрации в части согласования проектно-сметной документации", – сообщили в ЛКП "Зеленый город.

Какая ситуация с заводом сейчас?

Судебная волокита с подрядчиком не новость для Львовского городского совета.

По словам Александра Егорова, город имеет несколько кейсов в коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, и в ближайшие месяцы состоится заслушивание дела по существу, а команда ЛКП работает над всеми исковыми требованиями подрядчика, который, по мнению города, незаконно провел доарбитражные споры в виде так называемого ДАБа, и соответственно все эти действия будут обжалованы в суде.

Плюс мы ведем так же определенные стратегии, о которых мы сегодня не можем говорить в разрезе принуждения к выполнению самого контракта и так же к взысканию всех штрафных санкций подрядчика,

– добавил Егоров.

На сегодня подрядчик получил 29 миллионов евро, а еще ориентировочно 11 миллионов остается, при этом, как отмечают в ""Зеленом городе", ЕБРР пока не реагирует слишком активно на эти нарушения.

"Мы бы хотели от данного учреждения больших активностей. Особенно в тот момент, когда мы являемся их клиентами, в отличие от того, когда подрядчик является исполнителем работ. и тем, кто получил возможность заработать средства. Мы отстаиваем позицию города в части того, что нам никто те средства не подарил, а нам эти средства одолжили, которые мы должны отдавать", – отметил Егоров.

Завод должен был быть возведен в октябре 2025 года. Это ключевая дата, зафиксирована в контракте. Февраль 2026 завершился. Но завод все еще не стал экологическим решением для города, который так сильно в нем нуждается.

Я очень часто сюда приезжаю и ни разу не видела здесь активной стройки. И каждый раз, когда я господину Кшиштофу задаю вопрос, где люди, он говорит: "А это сегодня их не было!". Как-то так получается, что каждый раз, когда мы сюда приезжаем, их почему-то нет. То есть их там 5 – 10 человек ходят. Объективно я здесь серьезных работ не наблюдала уже, наверное, с год,

– рассказала председатель комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского совета.

Как сообщают в мэрии, уже направили сообщение в банк-гарантера с требованием взыскать 3,6 миллиона евро гарантии, а Александр Егоров добавил, что город точно достроит завод, надеясь сделать это очень скоро, и что компания "Control Process" максимально быстро оплатит штрафные санкции, благодаря чему объект будет реализован значительно качественнее, чем предусмотрено проектом.

Мы обязаны показать пример для всех украинских громад. И мы это сделаем, как бы нам это сложно не было. Поэтому ... когда ты ожидал, что завод уже будет работать, осенью уже должен был работать. А он не работает! Штрафные санкции считаются каждый день. То есть мы не дадим потерять ни одной гривны из местного бюджета,

– резюмировал Садовый.