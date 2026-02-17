В эфире 24 Канала директор ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров рассказал, на каком этапе сейчас строительство мусороперерабатывающего завода и как на эти события реагируют в Европейском банке реконструкции и развития.

Читайте также Лежал почти целый: на Львовщине возле домов нашли российский БпЛА

На каком этапе строительство?

На сегодня подрядчик смонтировал 93% оборудования, а готовность самого здания составляет около 80%. В то же время объект еще не полностью закрыт, часть элементов остается незашитой, а на стройплощадке до сих пор не выполнен ряд работ. В частности, только началось сооружение пожарных резервуаров.

Проект стартовал еще в 2018 году на уровне идеи, а первые практические шаги были сделаны в 2019. Проблемы с подрядчиком возникли в начале полномасштабного вторжения.

Поскольку мы (ЛКП "Зеленый город" – 24 Канал) пришли в 2024 году, то пытались уладить первые конфликты, которые были в течение 2023 – 2024 годов. Фактически в мае 2024 года мы договорились о том, что максимально быстрыми темпами, примерно за год, построим этот завод,

– отметил Егоров.

После нашего разговора прошло буквально три месяца, и возник новый конфликт: подрядчик подал измененную банковскую гарантию без согласования с банком и инициировал пересмотр ключевых условий контракта. В ответ ЛКП "Зеленый город" взыскало банковскую гарантию, после чего начался новый этап переговоров.

Все возможные сроки, после которых ЛКП "Зеленый город" имело право взимать штрафные санкции, закончились 4 декабря. Сейчас продолжается арбитражное производство. Заказчик сообщил банк-гарантер о требование взыскать 3,6 миллионов евро гарантии из-за нарушения сроков.

Как реагируют в Европейском банке реконструкции и развития?

В Европейском банке реконструкции и развития, который финансирует проект, занимают нейтральную позицию. Хотя по мнению директора ЛКП "Зеленый город", эта позиция должна быть более жесткой.

Через статус коммунального строительства дальнейшее затягивание контракта невозможно, ведь все решения будут проверять контролирующие органы,

– добавил Егоров.

В целом подрядчик уже получил 29 миллионов евро, еще 11 миллионов евро предусмотрено для полного выполнения обязательств. По оценкам заказчика, этих средств достаточно для завершения строительства завода.

Важно! Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове финансируется за счет кредитных средств международных финансовых учреждений и грантовых ресурсов. Основными донорами являются Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также привлеченные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Что известно о скандале со строительством завода?