Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ориентировочно 25% объема работ уже выполнено. По его словам, также выполнено 100% проектировочных работ.

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Завод во Львове строит польская компания

"Мы планируем до конца этого года полностью закончить строительную часть и переходим к этапу монтирования оборудования, чтобы в следующем году завод полностью вошел в рабочую мощность", – сказал Садовый, который осмотрел строительство мусороперерабатывающего завода.

Во Львове до конца года хотят построить мусороперерабатывающий завод: смотрите видео

Мэр Львова отметил, что следующий этап – это монтаж оборудования. На заводе можно будет перерабатывать 250 тысяч тонн отходов в год. Как сказал Садовый, это количество отходов, которые собирают во Львове.

Если потребуется большая мощность, то технология позволит ее обеспечить,

– добавил он.

Строительные работы осуществляется польской компанией Control Process SA, которая создала несколько заводов. Один из них, наиболее похожий на львовский – завод в польском Ольштыне.

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове / Фото из соцсетей Андрея Садового

Кшиштоф Хабиер, представитель генерального подрядчика, рассказал, что это первый подобный комплексный проект в Украине.

Стоимость строительства выросла ориентировочно до 50 миллионов евро

По словам Садового, параллельно со строительством завода во Львове уже работает станция компостирования пищевых и садово-парковых отходов и продолжается рекультивация Грибовицкого полигона. Работы по рекультивации выполнены на 91%.

Предварительная стоимость строительства завода составляла 36 миллионов евро. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в связи с изменением курса валют и корректив в ремонтных работах, стоимость возросла ориентировочно до 50 миллионов евро.