Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що орієнтовно 25% обсягу робіт вже виконано. За його словами, також виконано 100% проєктувальних робіт.
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Завод у Львові будує польська компанія
"Ми плануємо до кінця цього року повністю закінчити будівельну частину і переходимо до етапу монтування обладнання, щоб наступного року завод повністю увійшов в робочу потужність", – сказав Садовий, який оглянув будівництво сміттєпереробного заводу.
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Мер Львова зазначив, що наступний етап – це монтаж обладнання. На заводі можна буде переробляти 250 тисяч тонн відходів на рік. Як сказав Садовий, це та кількість відходів, які збирають у Львові.
Якщо буде потрібна більша потужність, то технологія дозволить її забезпечити,
– додав він.
Будівельні роботи здійснює польська компанія Control Process S.A, яка створила кілька заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.
Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові / Фото із соцмереж Андрія Садового
Кшиштоф Хабіер, представник генерально підрядника, розповів, що це перший такий комплексний проєкт в Україні.
Вартість будівництва зросла орієнтовно до 50 мільйонів євро
За словами Садового, паралельно з будівництвом заводу у Львові вже працює станція компостування харчових та садово-паркових відходів та триває рекультивація Грибовицького полігону. Роботи з рекультивації виконано на 91%.
Попередня вартість будівництва заводу була 36 мільйонів євро. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що у зв'язку зі зміною курсу валют та коректив у ремонтних роботах вартість зросла орієнтовно до 50 мільйонів євро.