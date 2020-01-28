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      С лыжными трассами и беговыми дорожками: мусороперерабатывающие заводы Европы – фото

      Інститут просвіти 27 Читати новину українською

      Пока в Украине только работают над созданием мусороперерабатывающих заводов, в некоторых странах Европы на этом уже зарабатывают немалые деньги, превращая мусор в энергию, а заводы – в объекты искусства.

      Некоторые мусороперерабатывающие заводы мира похожи на художественные объекты или же даже имеют горнолыжные трассы на крыше.

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      Дания, Копенгаген

      Мусоросжигательный завод недалеко от центра столицы. По соседству – один из лучших ресторанов мира. А на крыше – горнолыжный склон из переработанного пластика, по которому можно кататься целый год. Конечно, завод успешно сжигает и перерабатывает отходы, отапливает город и поставляет электроэнергию жителям.

      В пространстве завода есть 500-метровая лыжная трасса, стена для скалолазания, дорожки для бега, площадка для фитнеса и тому подобное. Архитекторы также посадили определенные виды деревьев, которые защищают от ветра на высоте и балансируют микроклимат.

      сміттєпереробний заводМусороперерабатывающий завод в Копенгагене / SLA

      Австрия, Вена

      Выглядит как художественный объект, но здесь в тепловую энергию ежегодно превращают 265 тысяч тонн мусора. Это позволяет отапливать целые районы Вены. Этот завод стал туристической достопримечательностью,здесь даже проводят экскурсии, устраивают выставки и фестивали.

      Кроме того, что австрийский дизайнер Фриденсрайх Гундертвассер решил необычно украсить само здание завода, он заставил оборудовать его самыми современными фильтрами. Поэтому реконструкция обошлась почти вдвое дороже – в 250 миллионов евро. Однако таким образом завод значительно сократил вредные выбросы в атмосферу. Табло у входа свидетельствуют, что показатели могут быть и выше, ведь это разрешает ЕС.

      сміттєвий завод віденьМусороперерабатывающий завод в Вене

      Швеция

      Эту страну называют одним из мировых лидеров в обращении с отходами. Здесь работают десятки мусороперерабатывающих заводов. 99% отходов используют либо в качестве топлива для электростанций, либо в качестве сырья для производства.

      Например, мусоросжигательный завод в городе Линчепинг ежегодно превращает в энергию примерно 600 тысяч тонн отходов. Сжигая 1 миллион тонн мусора в год, предприятие продает полученное тепло и электричество сотням тысяч частных и корпоративных клиентов по всей стране.

      сміттєпереробний завод у швеціїМусороперерабатывающий завод в городе Линчепинг, Швеция

      Кстати, в Швеции большинство заводов по переработке мусора являются государственными, хотя попадаются и частные. Главное, что их объединяет, – доверие шведов к переработчику отходов. Ведь доказано: даже если человек всю жизнь будет жить рядом с мусоросжигательным заводом, она все равно получит меньшее количество диоксина, чем тот, кто неделю просидит в прокуренном баре.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Інститут просвіти Экология Швеция Дания Австрия
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