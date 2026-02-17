В етері 24 Каналу директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров розповів, на якому етапі зараз будівництво сміттєпереробного заводу та як на ці події реагують в Європейському банку реконструкції і розвитку.

Читайте також Лежав майже цілий: на Львівщині біля будинків знайшли російський БпЛА

На якому етапі будівництво?

Станом на сьогодні підрядник змонтував 93% обладнання, а готовність самої будівлі становить близько 80%. Водночас об’єкт ще не повністю закритий, частина елементів залишається незашитою, а на будмайданчику досі не виконано низку робіт. Зокрема, лише розпочалося спорудження пожежних резервуарів.

Проєкт стартував ще у 2018 році на рівні ідеї, а перші практичні кроки були зроблені у 2019. Проблеми з підрядником виникли на початку повномасштабного вторгнення.

Оскільки ми (ЛКП "Зелене місто" – 24 Канал) прийшли в 2024 році, то намагалися залагодити перші конфлікти, які були протягом 2023 – 2024 років. Фактично у травні 2024 року ми домовилися про те, що максимально швидкими темпами, приблизно за рік, збудуємо цей завод,

– зазначив Єгоров.

Після нашої розмови пройшло буквально три місяці, і виник новий конфлікт: підрядник подав змінену банківську гарантію без погодження з банком та ініціював перегляд ключових умов контракту. У відповідь ЛКП "Зелене місто" стягнуло банківську гарантію, після чого розпочався новий етап перемовин.

Всі можливі терміни, після яких ЛКП "Зелене місто" мало право стягувати штрафні санкції, закінчилися 4 грудня. Наразі триває арбітражне провадження. Замовник повідомив банк-гарантер про вимогу стягнути 3,6 мільйонів євро гарантії через порушення строків.

Як реагують в Європейському банку реконструкції і розвитку?

У Європейському банку реконструкції та розвитку, який фінансує проєкт, займають нейтральну позицію. Хоча на думку директор ЛКП "Зелене місто", ця позиція мала б бути більш жорсткою.

Через статус комунального будівництва подальше затягування контракту неможливе, адже всі рішення перевірятимуть контролюючі органи,

– додав Єгоров.

Загалом підрядник уже отримав 29 мільйонів євро, ще 11 мільйонів євро передбачено для повного виконання зобов’язань. За оцінками замовника, цих коштів достатньо для завершення будівництва заводу.

Важливо! Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові фінансується за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ та грантових ресурсів. Основними донорами є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також залучені кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Що відомо про скандал з будівництвом заводу?