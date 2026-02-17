Про знахідку повідомила Львівська ОВА.

Дивіться також Уламки збитого дрона пошкодили підстанцію залізниці під Львовом

Що відомо про знахідку?

Росія вкотре атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 17 лютого. На Львівщині в одному із сіл помітили збитий ворожий безпілотник. На фото видно, що це російський дрон типу "Герань-2".



Російський БпЛА помітили в селі на Львівщині / фото Львівська ОВА

Мешканців вже попередили про небезпеку. Правоохоронці заборонили підходити або торкатися безпілотника.

Нагадаємо, що вранці 17 лютого російські війська атакували Львівську область. За даними місцевої ОВА, під час ранкової повітряної тривоги, що тривала з 06:10 до 08:56 ворожий ударний дрон типу "Шахед" увійшов у повітряний простір Львівщини. Пізніше ще чотири російські бойові БпЛА перетнули межу області. Три з них збила ППО, однак один зник з радара.

Що відомо про атаку в ніч на 17 лютого?