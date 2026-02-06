Рух потягів не зупиняли, постраждалих немає. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Які пошкодження завдали уламки ворожого дрона?
Безпілотник знешкодила мобільна вогнева група під час повітряної тривоги вдень 5 лютого неподалік Львова.
Його уламки знищили один провід високовольтної лінії сигналізації, централізації та блокування, а також скління вікон у будівлі підстанції тягової станції.
Після падіння дрона рятувальники зафіксували пошкодження, однак перебоїв у русі потягів та електропостачанні не було. Постраждалих також немає.
Пізніше біля тягової підстанції виявили уламок безпілотника без бойової частини – пожежі не виникло.
Що відомо про атаку на Львів 5 лютого?
Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 16:08. Повітряні сили повідомили, що ворожий безпілотник рухається в напрямку Львова. Спочатку його фіксували на Рівненщині, Волині, а тоді він перелетів на Львівщину.
Згодом міський голова Андрій Садовий розповів, що ціль сили ППО знешкодили на території Львівської громади. Він також наголосив, що це була атака на об'єкт критичної інфраструктури. За його словами, ніхто не постраждав.