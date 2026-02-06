Движение поездов не останавливали, пострадавших нет. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Какие повреждения нанесли обломки вражеского дрона?
Беспилотник обезвредила мобильная огневая группа во время воздушной тревоги днем 5 февраля недалеко от Львова.
Его обломки уничтожили один провод высоковольтной линии сигнализации, централизации и блокировки, а также остекление окон в здании подстанции тяговой станции.
После падения дрона спасатели зафиксировали повреждения, однако перебоев в движении поездов и электроснабжении не было. Пострадавших также нет.
Позже возле тяговой подстанции обнаружили обломок беспилотника без боевой части – пожара не возникло.
Что известно об атаке на Львов 5 февраля?
Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 16:08. Воздушные силы сообщили, что вражеский беспилотник движется в направлении Львова. Сначала его фиксировали на Ровенщине, Волыни, а тогда он перелетел на Львовщину.
Впоследствии городской голова Андрей Садовый рассказал, что цель силы ПВО обезвредили на территории Львовской общины. Он также отметил, что это была атака на объект критической инфраструктуры. По его словам, никто не пострадал.