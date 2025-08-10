Міський голова Львова Андрій Садовий в етері 24 Каналу наголосив, що, переживши у свій час сміттєву блокаду, декілька років тому постало вкрай важливе завдання – збудувати завод з перероблення відходів. Нині роботи в цьому напрямку виконані лише на 70%.

Чому будівельники затягують час?

Польська будівельна фірма, яка перемогла в тендері ще до початку російського вторгнення, як пояснив Садовий, давала безліч обіцянок, що буде дотримуватись контракту, робити все якісно й вчасно.

Півтора тижня тому приїжджав представник Туска, він оглянув будівельний майданчик. Міський голова Львова озвучив йому всі застереження, які є станом на сьогодні. Він переконаний, що будівельники просто тягнуть час.

У будівництві є простий принцип: чим довше будуєш – тим більше можна заробити. Для мене принципово, щоб ми не платили жодної додаткової гривні, бо це кошти бюджету,

– підкреслив Садовий.

Очільник Львова пояснив, що цю ситуацію будуть брати до уваги, коли ухвалюватиметься рішення щодо того, чи буде взагалі польський бізнес працювати в Україні в межах її відбудови.

Адже якщо польська компанія, як зауважив Садовий, зриває сьогодні терміни будівництва заводу у Львові, поводить себе некоректно, підставляючи свій уряд, то влада Польщі повинна розуміти, що цей кейс буде обговорюватись на міжнародних майданчиках.

Я ще поінформував український уряд, бо це наші кошти. Поляки не дарують нам цей об'єкт, вони просто заробляють, хочуть заробити багато. В час війни це аморально,

– зазначив Садовий.

Громада Львова у свій час перерахувала 29 мільйонів євро. Це, як пояснив Садовий, кредитні кошти, які були взяті раніше. Будівництво сміттєпереробного заводу розпочалося у серпні 2021 року. Завершити об'єкт мали намір у 2025 році.