Городской голова Львова Андрей Садовый в эфире 24 Канала отметил, что, пережив в свое время мусорную блокаду, несколько лет назад появилось крайне важная задача – построить завод по переработке отходов. Сейчас работы в этом направлении выполнены только на 70%.

Почему строители затягивают время?

Польская строительная фирма, которая победила в тендере еще до начала российского вторжения, как пояснил Садовый, давала множество обещаний, что будет придерживаться контракта, делать все качественно и вовремя.

Полторы недели назад приезжал представитель Туска, он осмотрел строительную площадку. Городской голова Львова озвучил ему все предостережения, которые есть по состоянию на сегодня. Он убежден, что строители просто тянут время.

В строительстве есть простой принцип: чем дольше строишь – тем больше можно заработать. Для меня принципиально, чтобы мы не платили ни одной дополнительной гривны, потому что это средства бюджета,

– подчеркнул Садовый.

Глава Львова объяснил, что эту ситуацию будут брать во внимание, когда будет приниматься решение о том, будет ли вообще польский бизнес работать в Украине в рамках ее восстановления.

Ведь если польская компания, как отметил Садовый, срывает сегодня сроки строительства завода во Львове, ведет себя некорректно, подставляя свое правительство, то власть Польши должна понимать, что этот кейс будет обсуждаться на международных площадках.

Я еще проинформировал украинское правительство, потому что это наши средства. Поляки не дарят нам этот объект, они просто зарабатывают, хотят заработать много. Во время войны это аморально,

– отметил Садовый.

Громада Львова в свое время перечислила 29 миллионов евро. Это, как пояснил Садовый, кредитные средства, которые были взяты ранее. Строительство мусороперерабатывающего завода началось в августе 2021 года. Завершить объект намеревались в 2025 году.