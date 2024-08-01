Что известно о строительстве

Как сообщает мэр Львова Андрей Садовой, мусороперерабатывающий завод уже построен на 65%. Завершение строительства планируется в 2025 году.

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Андрей Садовой Городской голова Львова На территорию уже завезли часть аэрационного оборудования и вентиляторы для биофильтров – это первая партия оборудования, необходимого для работы биологической части завода.

Садовой уточняет, что в течение следующих нескольких месяцев подрядчик должен завершить перекрытия. Впоследствии должны начаться внутренние работы.

Спасибо нашим международным партнерам – фондам и банкам, которые делают это возможным даже во время войны,

– подчеркнул Садовой.



Как выглядит строительство завода сейчас/ Фото в телеграмме Андрея Садового

Напомним! Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове началось еще в 2021 году.