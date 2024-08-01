Сколько будет 500 долларов в гривнах

По состоянию на 1 августа, курс доллара колеблется в пределах 40,90 – 41,40 гривны. По данным "Минфина", банки сегодня покупают доллар в среднем за 41,30 гривны, а это означает, что за 500 долларов удастся получить 20 650 гривен.

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Впрочем, на черном рынке стоимость тоже не будет существенно отличаться – там курс доллара сегодня – 41,34 гривны. Итак, при обмене 500 долларов вы получите лишь на 20 гривен больше – 20 670 гривен.

Заметьте! В то же время самый низкий курс наблюдается в обменниках: 41,07 гривны за доллар. Поэтому за 500 долларов в обменнике можно будет получить всего 20 535 гривен, что на 115 гривен меньше, чем в банке.

Будет ли доллар по 42 гривны уже в августе

Олег Пендзин считает, что в августе курс доллара не достигнет отметки в 42 гривны. Сейчас Национальный банк Украины контролирует валютный рынок, поэтому не следует ожидать значительных изменений. В то же время банкир Тарас Лесовой сообщил о том, что ситуация на валютном рынке будет контролируемой и не претерпит существенных изменений.

Заметьте! В сентябре Лесовой прогнозирует формирование новых валютных коридоров, которые к осени могут достичь 41 – 42 гривны за доллар.