Скільки буде 500 доларів у гривнях
Станом на 1 серпня, курс долара коливається в межах 40,90 – 41,40 гривні. За даними "Мінфіну", банки сьогодні купують долар у середньому за 41,30 гривні, а це означає, що за 500 доларів вдасться отримати 20 650 гривень.
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Втім, на чорному ринку вартість теж не буде суттєво відрізнятися – там курс долара сьогодні – 41,34 гривні. Отже, при обміні 500 доларів ви отримаєте лише на 20 гривень більше – 20 670 гривень.
Чи буде долар по 42 гривні вже у серпні
Олег Пендзин вважає, що в серпні курс долара не досягне позначки у 42 гривні. Зараз Національний банк України контролює валютний ринок, тому не слід очікувати значних змін. Водночас банкір Тарас Лєсовий повідомив про те, що ситуація на валютному ринку буде контрольованою і не зазнає суттєвих змін.