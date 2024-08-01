Що відомо про будівництво

Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, сміттєпереробний завод уже збудовано на 65%. Завершення будівництва планується у 2025 році.

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Андрій Садовий Міський голова Львова На територію вже завезли частину аераційного устаткування та вентилятори для біофільтрів – це перша партія обладнання, необхідного для роботи біологічної частини заводу.

Садовий уточнює, що протягом наступних декількох місяців підрядник має завершити перекриття. Згодом мають розпочатися внутрішні роботи.

Дякуємо нашим міжнародним партнерам – фондам і банкам, які роблять це можливим навіть у час війни,

– наголосив Садовий.



Як виглядає будівництво заводу зараз/ Фото у телеграмі Андрія Садового

Нагадаємо! Побудова сміттєпереробного заводу у Львові розпочалася ще у 2021 році.