Що відомо про будівництво
Як повідомляє мер Львова Андрій Садовий, сміттєпереробний завод уже збудовано на 65%. Завершення будівництва планується у 2025 році.
Читайте також 500 доларів у гривнях: скільки коштуватиме обміняти валюту сьогодні
На територію вже завезли частину аераційного устаткування та вентилятори для біофільтрів – це перша партія обладнання, необхідного для роботи біологічної частини заводу.
Садовий уточнює, що протягом наступних декількох місяців підрядник має завершити перекриття. Згодом мають розпочатися внутрішні роботи.
Дякуємо нашим міжнародним партнерам – фондам і банкам, які роблять це можливим навіть у час війни,
– наголосив Садовий.
Як виглядає будівництво заводу зараз/ Фото у телеграмі Андрія Садового