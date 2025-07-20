Львовяне знают, где есть ближайшие укрытия, в которых можно спрятаться. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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"Когда был последний мощный прилет, не было никаких жертв, никто не погиб. Разрушили не один дом, но эти люди были в укрытиях. К счастью, люди на четвертый год войны уже знают, где есть ближайшие укрытия, куда можно пойти", – заявил он.

Какая есть проблема с укрытиями?

Андрей Садовый отметил, что на сегодня нет проблем с тем, чтобы спрятаться от атаки во Львове. Конечно, нельзя сказать, что все укрытия идеальные. Потому что многие подвалы используются как укрытие. Подвал – это собственность людей, которые живут в этом доме.

Кто-то не хочет туда спуститься и убрать, а хочет, чтобы мэр приезжал лично вычищать этот подвал. Меня на всех не хватит. Сегодня мы живем в то время, когда весь жилой фонд приватизирован. Дом, даже балкон является собственностью той или иной семьи, и она должна за ним заботиться. Поэтому в целом состояние укрытий достаточно неплохое. Хотя если я поищу, то также найду что-то очень плохое,

– объяснил он.

Единственная проблема заключается в том, что порой люди забывают, что все укрытия должны быть открыты. Во Львове приняли решение, что все укрытия должны быть открыты всегда.

Потому что тревога может быть через пять минут, а кто-то имеет ключи, пошел в магазин или поехал в деревню. Так не может быть. Ты должен оставить кого-то дежурного. Потому что если ты ответственный за ключи, то это ответственность. Поэтому мы приняли решение, что открываем и не закрываем,

– подчеркнул мэр.

По его словам, если люди волнуются, чтобы в укрытиях все было хорошо, то можно поставить там маленькую недорогую видеокамеру. Можно контролировать, наблюдать с телефона. Если туда зашел кто-то подозрительный, то можно вызвать полицию.