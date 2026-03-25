В организации отметили, что подобные удары являются нарушением международного права. Об этом говорится в официальном сообщении ЮНЕСКО.
Как отреагировала ЮНЕСКО на удар по Львову?
ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность из-за ударов 24 марта по историческому центру Львова, который входит в объект мирового наследия "Ансамбль исторического центра Львова". По данным организации, под удар попало здание в районе Бернардинского монастыря, что является частью этого памятника.
Обратите внимание! В ЮНЕСКО напомнили, что культурное наследие находится под защитой международного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции о всемирном наследии 1972 года. Все стороны обязаны воздерживаться от действий, которые могут нанести вред культурным объектам.
Организация заявила о готовности поддержать украинские власти в проведении оценки повреждений, внедрении мер защиты и оказании экстренной помощи.
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина уже договорилась с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба.
Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО, по самой организации и по всем, кому небезразлично культурное наследие,
– подчеркнул он, призвав к жесткой международной реакции.
Что известно об атаке на Львов 24 марта?
Днем во вторник, 24 марта, оккупанты атаковали дронами Львов и область. Удар вражеского беспилотника зафиксировали в центре города. В результате атаки был поврежден жилой дом.
Известно, что Россия попала в Церковь святого Андрея и жилые дома. В результате атаки повреждены стекла, возникли пожары, в частности, на улице Степана Бандеры и в жилом доме на Сыхове, на месте работали все необходимые профильные службы.
К сожалению, известно, что в результате атаки дронов есть раненые. Всего пострадали 32 человека, трое – в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших, 51-летняя женщина, получила минно-взрывную травму нижних конечностей и находится в сознании.