В организации отметили, что подобные удары являются нарушением международного права. Об этом говорится в официальном сообщении ЮНЕСКО.

Как отреагировала ЮНЕСКО на удар по Львову?

ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность из-за ударов 24 марта по историческому центру Львова, который входит в объект мирового наследия "Ансамбль исторического центра Львова". По данным организации, под удар попало здание в районе Бернардинского монастыря, что является частью этого памятника.

Обратите внимание! В ЮНЕСКО напомнили, что культурное наследие находится под защитой международного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции о всемирном наследии 1972 года. Все стороны обязаны воздерживаться от действий, которые могут нанести вред культурным объектам.

Организация заявила о готовности поддержать украинские власти в проведении оценки повреждений, внедрении мер защиты и оказании экстренной помощи.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина уже договорилась с экспертами ЮНЕСКО о визите во Львов для фиксации разрушений и оценки нанесенного ущерба.

Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО, по самой организации и по всем, кому небезразлично культурное наследие,

– подчеркнул он, призвав к жесткой международной реакции.

Что известно об атаке на Львов 24 марта?