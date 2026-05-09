У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Аліна Подрейко підтвердила інцидент.

Що відомо про падіння відвідувача з висоти у ТЦ "Форум"?

У мережі розповіли, що хлопець нібито виліз на перила, після чого зірвався та впав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Попередньо, постраждалий – 18-річний мешканець Закарпатської області. Хлопець отримав множинні важкі травми. Його госпіталізували до лікарні. Медики проводять невідкладні заходи для стабілізації його стану.

Інші випадки, пов'язані з падінням з висоти

У Харкові сталася трагедія: з вікна квартири на четвертому поверсі випав 4-річний хлопчик. Від отриманих травм дитина померла у швидкій.

У квартирі правоохоронці також знайшли дівчинку 2023 року народження. Вона була у виснаженому стані та мала ознаки сильного зневоднення. Дитину госпіталізували. Слідство встановило, що 29-річна мати залишила дітей самих у зачиненій квартирі та пішла з дому.

Раніше у Львові троє молодих чоловіків застрягли у ліфті багатоповерхівки на вулиці Миколайчука. За даними комунальників, вони почали розхитувати кабіну, через що ліфт зупинився. Замість того, щоб викликати аварійну службу, хлопці вирішили вибратися самостійно та зламали двері. Під час цього один із них – хлопець 2007 року народження – впав у шахту ліфта з 5-гоповерху.

Тим часом на Рівненщині майже добу шукали 10-річного хлопчика, який поїхав кататися на велосипеді та зник. Згодом його знайшли у кар'єрі – дитина впала зі скелі з висоти приблизно п’ятого поверху й не могла рухатися.