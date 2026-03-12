Які ліміти для ФОП в Україні?

Для кожної групи єдиного податку встановлені чіткі річні обмеження, пишуть "Новини. LIVE".

За правилами Податкового кодексу, у 2026 році діють такі граничні суми доходу:

ФОП 1 групи – до 1 444 049 гривень на рік;

ФОП 2 групи – до 7 211 598 гривень;

ФОП 3 групи – до 10 091 049 гривень.

Якщо підприємець заробляє більше дозволеного, доведеться заплатити 15% податку з суми перевищення. Крім того, ФОП можуть перевести на іншу групу або взагалі на загальну систему оподаткування.

Яка помилка може коштувати грошей ФОП?

Чимало підприємців впевнені: якщо перейти на іншу групу єдиного податку протягом року, ліміт доходу нібито починається "з чистого аркуша". Але це не так.

Наприклад, підприємець працював на 1 групі з початку року, а з квітня вирішив перейти на 2 групу, щоб розширити діяльність. Це не означає, що з нового кварталу він може заробити ще повний ліміт другої групи.

Насправді всі доходи за рік підсумовуються, незалежно від того, на якій групі ФОП перебував у різні періоди.

Під час подання декларації ФОП зобов’язаний вказати весь дохід за рік, підсумувавши заробіток за всі місяці та за всі групи, на яких працював. Головне правило – фінальна сума не має перевищувати ліміт тієї групи, на якій підприємець перебував станом на 31 грудня.

Що треба знати про реєстрацію та ведення ФОП в Україні?