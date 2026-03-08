Як українцям змінити свою систему оподаткування?

Змінити систему оподаткування слід, якщо зазнали змін обсяги доходу або вид діяльності, про що йдеться на сайті "Бачинський та партнери".

Перейти з однієї групи платника єдиного податку на іншу можна онлайн – через "Дію" – шляхом заповнення онлайн-форми та підписання її.

Але також є інший варіант – офлайн – шляхом подання заяви через ЦНАП.

Слід зокрема повідомити податкову про внесені зміни до ФОП. Для цього необхідно подати заяву про застосування спрощеної групи оподаткування за формою – F/J 0102003 або надіслати скановану заяву через розділ "Листування з ДПС".

Також можете звернутися до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації ФОП, тобто до ДПС,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Якщо ФОП переходить з 1 чи 2 групи до 3, то має подати декларацію за період роботи на попередній групі в рік переходу.

Водночас заяву на зміну групи ФОП необхідно подати не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу, з якого потрібно перейти на іншу групу. На сайті Taxer зокрема опубліковані важливі дати:

для переходу з 1 січня – заяву потрібно подати до 16 грудня; з 1 квітня – до 16 березня; з 1 липня — до 15 червня; з 1 жовтня – до 15 вересня.

У декларації потрібно вказати як суму доходу за період до переходу, так і та суму сплаченого єдиного податку.

Якщо перехід здійснюється із загальної системи або з іншої групи єдиного податку на 3 групу (мова йде про 2%), то заяву можна подати у будь-який день до початку нового кварталу.

у будь-який день до початку нового кварталу. Але перехід із загальної системи оподаткування на 3 групу (йдеться вже про 5%) відбувається з початку нового кварталу після подання заяви. Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування з відміткою про перехід потрібно подати не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу.

Важливо! Якщо під час реєстрації ФОП не було зазначено застосування спрощеної системи, то потрібно ще подати окрему заяву про перехід на спрощену систему.

Що ще слід знати українським підприємцям?