Як зареєструвати ФОП через Дію?

Подати відповідну заяву можна в автоматичному режимі через кабінет громадянина на порталі Дія. Це займе у вас до 10 хвилин.

Довідка: Заявником може бути громадянин України, який досяг 18-річного віку, має повну цивільну правоздатність і дієздатність, якому присвоєно РНОКПП, який не є ФОП відповідно до відомостей ЄДР і має намір провадити підприємницьку діяльність.

Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія. У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму на отримання послуги:

– надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;

– оберіть один або кілька видів економічної діяльності – КВЕДи;

– оберіть тип оподаткування (загальна або спрощена);

– уточніть контактні дані.

Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн – без участі реєстратора. Її статус можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі "Послуги" – "Замовлені послуги".

Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу".

Запис про реєстрацію ФОП з'явиться в ЄДР протягом двох робочих днів. Виписку можна отримати в розділі "Результат надання адміністративних послуг" за кодом опису, що надійде на пошту, або в кабінеті громадянина. Вона має юридичну силу.

Як зареєструвати ФОП у Дії: детальна відеоінструкція

Що ще варто знати про реєстрацію?