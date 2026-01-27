Як зареєструвати ФОП через Дію?
Подати відповідну заяву можна в автоматичному режимі через кабінет громадянина на порталі Дія. Це займе у вас до 10 хвилин.
Довідка: Заявником може бути громадянин України, який досяг 18-річного віку, має повну цивільну правоздатність і дієздатність, якому присвоєно РНОКПП, який не є ФОП відповідно до відомостей ЄДР і має намір провадити підприємницьку діяльність.
- Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія.
- У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву".
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги:
– надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;
– оберіть один або кілька видів економічної діяльності – КВЕДи;
– оберіть тип оподаткування (загальна або спрощена);
– уточніть контактні дані.
- Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.
Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн – без участі реєстратора. Її статус можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі "Послуги" – "Замовлені послуги".
Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ "Зверніть увагу".
Запис про реєстрацію ФОП з'явиться в ЄДР протягом двох робочих днів. Виписку можна отримати в розділі "Результат надання адміністративних послуг" за кодом опису, що надійде на пошту, або в кабінеті громадянина. Вона має юридичну силу.
Як зареєструвати ФОП у Дії: детальна відеоінструкція
Що ще варто знати про реєстрацію?
Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів, якщо відомості надані не в повному обсязі або не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю.
Заяву автоматично надсилають до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.
Розгляд документів, поданих для державної реєстрації ФОП, здійснюють протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, окрім вихідних і святкових днів.
Заяву про реєстрацію оформлюють за зразком, згідно з затвердженою наказом Мін'юсту № 3268/5 формою 1.