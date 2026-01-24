Як зробити КЕП у Приват24?

Персональні дані під час використання технології залишаються повністю захищеними. Зробити КЕП для фізичних осіб українці можуть, зокрема, за допомогою "ПриватБанку".

Для клієнтів "ПриватБанку" необхідно спершу авторизуватися у своєму Приват24 на комп'ютері. Опісля в меню "Сервіси" виберіть "Бізнес", а потім – "Електронний підпис". Натисніть "Так, відкрити" у вікні, що повідомляє про автоматичний перехід на інший сайт. Перевірте та підтвердьте правильність своїх даних – "Так, дані вірні". Вигадайте та підтвердьте пароль для сховища ключів, а також поставте галочку біля "Підписати договір про надання електронних довірчих послуг і розписку про отримання сертифіката". У додаток Приват24 на телефоні прийде підтвердження на випуск сертифіката КЕП – підтвердьте дію. Опісля файл згенерується на автоматично завантажиться на ваш комп'ютер.

Зверніть увагу! Якщо у вас виникли складнощі з отриманням сертифіката або його використанням, можете звернутися за допомогою на електронну пошту acsk@privatbank.ua або за телефонами +380 (56) 797-60-54 і +380 (56) 797-60-55.

За даними Дії, такий електронний підпис можна отримати не лише в "ПриватБанку", а й в чатботі "Ощадбанку", в Міністерстві внутрішніх справ та Державній податковій службі тощо. Ключ до підпису бажано зберігати на знімному носії – наприклад, флешці.

