Скільки треба заробляти, щоб відкрити ФОП?

Щоб діяльність вважалася саме підприємницькою, вона має відповідати чітким критеріям законодавства, пише 7eminar.

Це має бути самостійна, ініціативна та систематична діяльність, що здійснюється з метою отримання прибутку,

Особливу увагу слід звернути на ознаку системності. Саме цей параметр визначає необхідність реєстрації фізичної особи-підприємця.

Податкова служба вважає діяльність систематичною, якщо вона здійснюється не менше ніж три рази протягом одного календарного року.

Однак ставати підприємцем не потрібно, якщо діяльність здійснюється раз чи два на рік. Про це йдеться на сайті Taxer.

Зверніть увагу! Господарську діяльність без державної реєстрації здійснювати не можна – за це передбачена адміністративна відповідальність. Мова йде про штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

