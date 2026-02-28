Сколько надо зарабатывать, чтобы открыть ФЛП?

Чтобы деятельность считалась именно предпринимательской, она должна соответствовать четким критериям законодательства, пишет 7eminar.

Это должна быть самостоятельная, инициативная и систематическая деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли,

– отметили в материале.

Особое внимание следует обратить на признак системности. Именно этот параметр определяет необходимость регистрации физического лица-предпринимателя.

Налоговая служба считает деятельность систематической, если она осуществляется не менее чем три раза в течение одного календарного года.

Однако становиться предпринимателем не нужно, если деятельность осуществляется раз или два в год. Об этом говорится на сайте Taxer.

Обратите внимание! Хозяйственную деятельность без государственной регистрации осуществлять нельзя – за это предусмотрена административная ответственность. Речь идет о штрафе от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Что еще следует знать ФЛП в 2026 году?