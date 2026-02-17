Могут ли забрать жилье ФЛП за долги?

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо-предприниматель отвечает за долги, которые возникли из-за предпринимательской деятельности, всем имуществом, которое ему принадлежит.

Поэтому если у предпринимателя возникает налоговый долг, долг перед банком, контрагентами или есть решение суда о взыскании денег, ответственность может распространяться не только на бизнес-счета или оборудование, но и на личные деньги, авто, недвижимость и другое имущество.

В то же время закон предусматривает минимальную защиту жилья. В частности, статья 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве" определяет перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание. К нему может принадлежать единственное жилье должника, если оно является местом постоянного проживания и не превышает установленные социальные нормы площади.

Обратите внимание! Ориентировочно это до 60 квадратных метров для квартиры и до 120 квадратных метров для жилого дома.

То есть закон исходит из того, что долги ФЛП фактически являются личными долгами человека. Если средств для погашения задолженности нет, взыскание могут обратить на имущество, которое принадлежит предпринимателю как физическому лицу.

Могут ли забрать авто за долги?

Автомобиль могут забрать за долги, если он принадлежит ФЛП на праве собственности и не подпадает под перечень имущества, которое защищено от взыскания. Защита, которую закон дает единственному жилью, не распространяется на другие активы.

То есть если предприниматель имеет несколько квартир или домов, жилье большой площади, коммерческую недвижимость, автомобили, технику или другое ценное имущество, такие активы могут быть проданы для погашения долгов. Это может касаться:

налоговой задолженности;

кредитов;

долгов перед поставщиками или средств по решению суда.

Аннулирует ли долги закрытие ФЛП?

Отдельно важно учитывать, что закрытие ФЛП само по себе не аннулирует долги. В соответствии со статьями 598 – 609 Гражданского кодекса Украины, обязательства прекращаются только в случаях, которые прямо предусмотрены законом или договором.

Например! Если долг погашен, кредитор простил долг, или обязательство прекратилось по другим законным причинам. Сам факт прекращения предпринимательской деятельности к таким основаниям не относится.

Это означает, что если долги возникли во время работы ФЛП, они остаются за человеком и после закрытия предпринимательского статуса. То есть после прекращения ФЛП лицо все равно должно выполнить свои финансовые обязательства, поэтому взыскание может обращаться уже на его личное имущество как физического лица.

В каких случаях могут забрать квартиру за долги?