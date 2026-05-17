Как определяется сумма возможных денежных операций для должника?

Действия по взысканию средств с должника регулирует Закон Украины "Об исполнительном производстве". В нем говорится о мерах принудительного исполнения решений, которое должно происходить беспристрастно, эффективно, своевременно и в полном объеме. Исполнитель может осуществить арест имущества и счетов, списать деньги со счетов и тому подобное.

Арест может накладываться на имущество или финансы должника, которые находятся в распоряжении банков или финансовых учреждений.

Исполнитель может арестовать все деньги, кроме полученной должником помощи на лечение, одноразовой денежной помощи из-за инвалидности или частичной потери трудоспособности и еще некоторые виды денежных компенсаций или помощи.

Исполнитель определяет счет, с которого будет происходить списание средств, но согласно статье 59 должники могут пользоваться арестованным счетом и потратить на свои нужды сумму двух минимальных заработных плат. В 2026 году в распоряжении должников ежемесячно есть 17 тысяч 294 гривен.

Чтобы у человека была возможность хотя бы частично пользоваться счетом, на имя исполнителя подается заявление. Должник должен указать счет, который будет использоваться для расходных операций. Банк должен получить согласование на такие действия, после чего позволит пользоваться средствами в пределах разрешенного Законом лимита. Заявление может быть передано в бумажном формате, или отправлено на электронную почту.

Данные в заявлении должны быть полностью достоверны и ответственность за это несет сам должник. Исполнитель обязан отреагировать на обращение и вынести постановление об определении счета для осуществления расходных операций, которая передается банку.

Проблемы возникают, если люди длительное время не подают заявление об определении счета, а также когда исполнителя не сообщают о спецстатусе счета.

Что делать, если счет заблокировали против закона?

У Министерстве юстиции уточнили, что если исполнитель заблокировал специальные счета, то банк должен доказать, что эти средства являются такими, которые запрещено блокировать. Тогда у исполнителя есть одни сутки, чтобы снять с такого счета арест.

Указанные положения направлены на обеспечение исполнения судебных решений и одновременно на защиту социально значимых прав граждан, что позволяет поддерживать надлежащий правопорядок и финансовую стабильность в сложных условиях военного положения,

– сообщили в ведомстве.

В судебной практике часто возникают споры о блокировании исполнителем счетов, на которые поступают зарплата, пенсия, социальные выплаты или финансовая помощь. Так, например, банки могут автоматически накладывать арест на весь счет, хотя именно на него частично направляются деньги, которые нельзя взыскать. Тогда должники обращаются в суд или исполнителя, чтобы доказать специальный статус средств.

Если позиция доказана правильно, то суды становились на сторону граждан. Нередко исполнителей обязывали частично или полностью снять арест.

Суды в разных делах стараются принимать решения, чтобы сохранялся баланс между правом взыскателя получить средства и обеспечением должника деньгами для существования. Поэтому арест не должен полностью лишать человека возможности покупать лекарства, продукты или оплачивать базовые потребности.

Отметим! Само лишь определение расходного счета не означает автоматического снятия ареста. Лишь часть суммы становится доступной его владельцу.

Что стоит знать о закрытии долгов в Украине?

Просроченные кредиты, долги за коммуналку, алименты или штрафы могут закончиться тем, что до уплаты долга человек не сможет пользоваться собственными деньгами. Блокировка является одним из видов воздействия на должника. Для разблокировки счета нужно оплатить задолженность и выполнить несколько организационных шагов для отмены исполнительного документа.

Банк может аннулировать кредитный долг, однако в некоторых случаях такая сумма считается дополнительным доходом человека. Поэтому после списания кредита может возникнуть обязанность уплатить налог. Юристы отмечают, что факт прощения долга должен быть официально подтвержден документами.

В Украине цифровизировали исполнительное производство. Как рассказала адвокат Ксения Медведева в комментарии 24 Каналу, существует несколько способов, как человек может проверить, есть ли против него производство из-за долгов. Если такая информация есть, то исполнитель может арестовать некоторое имущество, что одновременно создаст человеку трудности для продажи имущества, оформления кредитов или совершения нотариальных действий.