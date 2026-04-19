Что делать, если заблокировали банковский счет?

О том, почему могут заблокировать счет и как действовать в такой ситуации, говорится на сайте IdeaBank.

На самом деле проблема блокировки счетов довольно распространена и среди физических лиц, и среди ФЛП или предпринимателей. Так, чаще всего счет блокируют из-за просроченного кредита или слишком большой непогашенной суммы на счете кредитки.

Среди причин также может быть долг за коммуналку, неуплата алиментов или определенные штрафы.

Первое, что нужно сделать, если счет заблокировали, – связаться с банком. Уточнить причины и спросить об органе или структуре, которые заблокировали карточку.

В частности можно проверить Действие (обычно на платформе отображаются исполнительные производства суда) или Единый реестр должников. Здесь можно будет подробнее разобраться с причиной блокировки счета и определить, как восстановить возможность пользоваться карточкой.

Далее нужно обратиться к исполнителю с заявлением об определении одного счета для пользования. Другими словами, это означает, что человек просит разрешение на минимальное пользование карточкой даже тогда, когда счет заблокирован. По законодательству с такого счета человек может снять 2 минимальные зарплаты в месяц. По состоянию на апрель 2026 года сумма составляет 17 294 гривны (2 × 8 647 гривен).

Ну и самый важный пукт – погасить долг. Поэтому нужно убрать первопричину блокировки счета и дальше можно подать запрос на восстановление неоюмеженого пользования.

В частности предыдущий пункт по минмального пользования карточкой предусматривает, что должнику можно платить долг не за один день. На это могут уйти месяцы.

Однако все зависит от индивидуального положения. Также бывает, что счет могут заблокировать ошибочно, тогда решение нужно обжаловать в суде.

Когда и как можно снять арест счета?

После того как сумма долга полностью оплачена, человек может разблокировать счет. Правда, это не автоматическая процедура для больших задолженностей.

Обратите внимание! Если речь идет о небольшом долге и быстрое решение ситуации, карточку могут разблокировать автоматически.

Как отмечают на сайте Киевского межрегионального управления Министерства юстиции, после уплаты долга орган, который запросил блокировку счета, должен отозвать исполнительный документ.

Далее нужно ждать решения суда, который окончательно отменит исполнительный документ и только после этого счет разблокируют.

В то же время, как отмечают на ресурсе finteco.com.ua, во время войны процедура может немного усложняться. Это связано с нестабильной работой судей, банков и исполнительных органов, а также с задержками в коммуникациях из-за ограниченного доступа к некоторым сервисам.

