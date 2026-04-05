Как получить бесплатную юридическую помощь в 2026 году?

Правовая помощь обычно означает юридическую консультацию, но это также может быть представительство в судах, о чем сообщили в Дії.

Бесплатная первичная правовая помощь – это информирование о правах и обязанностях человека. То есть каждый человек в Украине может получить бесплатную консультацию юриста по любому вопросу. Кроме того, специалисты могут помочь с составлением жалоб, заявлений и тому подобное.

Тогда как вторичная правовая помощь – это уже защита, а еще представительство в судах или других органах. Также этот тип помощи включает в себя составление документов процессуального характера.

Однако есть нюанс. Получить вторичную помогу могут только некоторые категории людей, среди которых:

дети;

лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного в соответствии с группой населения, к которой она принадлежит;

лица с инвалидностью, которые получают пенсию или помощь вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;

внутренне перемещенные лица;

лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке;

реабилитированные лица;

пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

обличители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения и тому подобное.

Как можно получить бесплатную правовую помощь, рассказали в Министерстве по делам ветеранов. В частности есть несколько удобных способов:

Прийти в любой центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи. Те, кто живут в отдаленных населенных пунктах, могут получить правовую консультацию во время работы мобильных и дистанционных пунктов. Позвонить в контакт-центр по бесплатному номеру 0 800 213 103. Также консультацию могут предоставить онлайн через форму обратной связи.

Найди ответ на важный юридический вопрос можно, благодаря БПП в Facebook или в справочно-информационной платформе WikiLegalAid.

