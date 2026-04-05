Как получить бесплатную юридическую помощь в 2026 году?

Правовая помощь обычно означает юридическую консультацию, но это также может быть представительство в судах, о чем сообщили в Дії.

Бесплатная первичная правовая помощь – это информирование о правах и обязанностях человека. То есть каждый человек в Украине может получить бесплатную консультацию юриста по любому вопросу. Кроме того, специалисты могут помочь с составлением жалоб, заявлений и тому подобное.

Тогда как вторичная правовая помощь – это уже защита, а еще представительство в судах или других органах. Также этот тип помощи включает в себя составление документов процессуального характера.

Однако есть нюанс. Получить вторичную помогу могут только некоторые категории людей, среди которых:

  • дети;
  • лица, среднемесячный доход которых не превышает двух размеров прожиточного минимума, рассчитанного в соответствии с группой населения, к которой она принадлежит;
  • лица с инвалидностью, которые получают пенсию или помощь вместо пенсии в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, в отношении которых суд рассматривает дело о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке;
  • реабилитированные лица;
  • пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;
  • обличители коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения и тому подобное.

Как можно получить бесплатную правовую помощь, рассказали в Министерстве по делам ветеранов. В частности есть несколько удобных способов:

  1. Прийти в любой центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи или бюро правовой помощи.
  2. Те, кто живут в отдаленных населенных пунктах, могут получить правовую консультацию во время работы мобильных и дистанционных пунктов.
  3. Позвонить в контакт-центр по бесплатному номеру 0 800 213 103.
  4. Также консультацию могут предоставить онлайн через форму обратной связи.

Обратите внимание! Найди ответ на важный юридический вопрос можно, благодаря БПП в Facebook или в справочно-информационной платформе WikiLegalAid.

Что следует знать о правовых изменениях в Украине?

  • Эксперты сейчас критикуют проект нового Гражданского кодекса. Дело в том, что права женщин часто нарушаются в Украине. Но часто не существует проактивного и соответствующего механизма их защиты.

  • Сейчас в Украине действительно готовят новый Гражданский кодекс. Еще 22 января 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14394. Однако специалисты отмечают, что сейчас "не время" заниматься этим документом.