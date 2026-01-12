Кто может претендовать на денежную помощь?

На денежную помощь от УВКБ ООН могут претендовать внутренне перемещенные лица, а также беженцы, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Смотрите также ВПЛ четырех областей предоставляют денежную помощь: кто может получить

Подать заявку на получение денежной помощи могут несколько категорий граждан Украины, которые соответствуют определенным критериям и ранее не получали денежную помощь от УВКБ ООН или от других организаций в течение последних 3 месяцев:

внутренне перемещенные лица , которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;

, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины; люди, которые после вынужденного перемещения из-за войны вернулись из-за границы в Украину , начиная с 24 февраля 2022 года;

, начиная с 24 февраля 2022 года; те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины.

Справочно: БФ "Право на защиту" является официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь.

Какие условия получения помощи?

За помощью могут обращаться украинцы, которые имеют доход, ниже 6 318 гривен на человека, а также соответствуют по крайней мере одному из критериев уязвимости:

семья, где есть только отец или мать, а также один ребенок или более в возрасте до 18 лет, или лица пожилого возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (старше 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.

Размер помощи рассчитали исходя из суммы минимальной потребительской корзины для одного человека, который составляет 3 600 гривен. Выплата покрывает трехмесячный период, поэтому на каждого члена семьи приходится по 10 800 гривен.

Заметьте! Для получения денежной помощи нужно лично обращаться в пункты сбора данных.

Какие документы нужны для оформления выплаты?

Во время посещения пункта сбора данных подавать заявку нужно со следующим перечнем документов:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

справки, выписки, которые подтверждают принадлежность к категории уязвимости;

личный номер телефона.

Во время сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение составляют те, кто является маломобильными людьми и не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию могут выполнить по оригиналам документов.

В каких областях работают пункты для оформления помощи?

В Украине созданы более десятка офисов, где можно оформить помощь от УВКБ ООН. Они работают в Киеве и областях:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Херсонской;

Николаевской.

Адрес в каждом из регионов можно узнать на сайте организации.

Будет ли действовать другая программа помощи от ООН в 2026 году?