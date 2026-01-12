Кто может претендовать на денежную помощь?

На денежную помощь от УВКБ ООН могут претендовать внутренне перемещенные лица, а также беженцы, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".

Смотрите также ВПЛ четырех областей предоставляют денежную помощь: кто может получить

Подать заявку на получение денежной помощи могут несколько категорий граждан Украины, которые соответствуют определенным критериям и ранее не получали денежную помощь от УВКБ ООН или от других организаций в течение последних 3 месяцев:

  • внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;
  • люди, которые после вынужденного перемещения из-за войны вернулись из-за границы в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года;
  • те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины.

Справочно: БФ "Право на защиту" является официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь.

Какие условия получения помощи?

За помощью могут обращаться украинцы, которые имеют доход, ниже 6 318 гривен на человека, а также соответствуют по крайней мере одному из критериев уязвимости:

  • семья, где есть только отец или мать, а также один ребенок или более в возрасте до 18 лет, или лица пожилого возраста (от 55 лет);
  • семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (старше 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.

Размер помощи рассчитали исходя из суммы минимальной потребительской корзины для одного человека, который составляет 3 600 гривен. Выплата покрывает трехмесячный период, поэтому на каждого члена семьи приходится по 10 800 гривен.

Заметьте! Для получения денежной помощи нужно лично обращаться в пункты сбора данных.

Какие документы нужны для оформления выплаты?

Во время посещения пункта сбора данных подавать заявку нужно со следующим перечнем документов:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;
  • справки, выписки, которые подтверждают принадлежность к категории уязвимости;
  • личный номер телефона.

Во время сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение составляют те, кто является маломобильными людьми и не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию могут выполнить по оригиналам документов.

В каких областях работают пункты для оформления помощи?

В Украине созданы более десятка офисов, где можно оформить помощь от УВКБ ООН. Они работают в Киеве и областях:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Николаевской.

Адрес в каждом из регионов можно узнать на сайте организации.

  • С августа 2023 года пенсионерам и людям с инвалидностью в Украине поступала помощь от ООН. Ежемесячно она охватывала около 390 тысяч украинцев.

  • В июле 2025 года выплаты денежной помощи прекратили, ведь программу завершили из-за ограничения финансирования. Пока нет информации о возможности ее возобновления.

  • Всего в рамках программы перечислили более 5 миллиардов гривен помощи, а около 219 миллионов гривен поступали ежемесячно.