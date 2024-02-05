Сколько стоит базовая корзина продуктов в Украине

Журналисты 24 Канала промониторили цены в крупнейших сетях супермаркетов по Украине и выяснили, что базовая корзина украинца стоит примерно – 455,50 гривны. Для исследования выбрали те продукты, которые входят в базовый набор и считаются социально необходимыми.

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Поэтому, традиционно самым дорогим пунктом продуктовой корзины стало мясо, а именно: филе курятины – 176,67 гривны за килограмм. А самым дешевым хлебобулочные изделия: батон – 19,37 гривны за 500 граммов.

Как будут меняться цены на продукты

  • Плодово-овощные

Для 24 Канала ученая Инна Сало рассказала, что в феврале плодово овощные могут незначительно подорожать. По словам эксперта, на динамику цен на плодоовощные, особенно в не сезон, наиболее существенно влияют следующие факторы:

  • оперативность и объемы поставок,
  • стоимость хранения и транспортировки,
  • повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

  • Картофель

За последний месяц зимы стоимость картофеля достигла отметки в 18 – 23 гривны за килограмм. А это в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года. Поэтому, рост стоимости картофеля может повлиять на потребителей, фермеров и рынки пищевых продуктов, требуя у них адаптации к новым условиям.