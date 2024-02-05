Сколько стоит базовая корзина продуктов в Украине

Журналисты 24 Канала промониторили цены в крупнейших сетях супермаркетов по Украине и выяснили, что базовая корзина украинца стоит примерно – 455,50 гривны. Для исследования выбрали те продукты, которые входят в базовый набор и считаются социально необходимыми.

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Поэтому, традиционно самым дорогим пунктом продуктовой корзины стало мясо, а именно: филе курятины – 176,67 гривны за килограмм. А самым дешевым хлебобулочные изделия: батон – 19,37 гривны за 500 граммов.

Как будут меняться цены на продукты

Плодово-овощные

Для 24 Канала ученая Инна Сало рассказала, что в феврале плодово овощные могут незначительно подорожать. По словам эксперта, на динамику цен на плодоовощные, особенно в не сезон, наиболее существенно влияют следующие факторы:

оперативность и объемы поставок,

стоимость хранения и транспортировки,

повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Обратите внимание! Цены на овощи борщевого набора до конца зимы могут повыситься против цен по состоянию на 23 января 2024 года.

Картофель

За последний месяц зимы стоимость картофеля достигла отметки в 18 – 23 гривны за килограмм. А это в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года. Поэтому, рост стоимости картофеля может повлиять на потребителей, фермеров и рынки пищевых продуктов, требуя у них адаптации к новым условиям.