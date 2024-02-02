Как изменятся цены на топливо в 2024 году

В начале этого года НБУ выпустил "Инфляционный отчет" в котором спрогнозировал, что цены на топливо в 2024 году будут расти быстрее.

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Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возвращения налогообложения топлива, действовавшего до вторжения,

– написали в НБУ.

Также регулятор отметил, что весной 2024 года ожидается повышение мировых цен на нефть. Это может ускорить тенденцию к подорожанию топлива – до 13,2%.

Это будет иметь косвенное проинфляционное влияние и на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров. В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть,

– написали в отчете.

Напомним! В 2023 году мировые цены на нефть упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent.

Цены на топливо в феврале

Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что сейчас нет оснований для подорожания топлива. Тем более, что в ноябре прошлого года стоимость наоборот начала снижаться.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Сейчас спрос неизменно низкий. Это соответствует сезону. Каких-то изменений по стоимости продуктов на границе не ожидается.

Снижение цен в ноябре было обусловлено удешевлением партии нефтепродуктов на границу, причиной которого стало снижение нефтяных котировок.