Як зміняться ціни на пальне у 2024 році
На початку цього року НБУ випустив "Інфляційний звіт" в якому спрогнозував, що ціни на пальне у 2024 році зростатимуть швидше.
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Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення,
– написали у НБУ.
Також регулятор зазначив, що весною 2024 року очікується підвищення світових цін на нафту. Це може пришвидшити тенденцію до здорожчання пального – до 13,2%.
Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту,
– написали у звіті.
Ціни на пальне у лютому
Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що нині немає підстав для здорожчання пального. Тим більше, що у листопаді минулого року вартість навпаки почала знижуватися.
Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.
Зниження цін у листопаді було зумовлене здешевленням партії нафтопродуктів на кордон, причиною якого стало зниження нафтових котирувань.