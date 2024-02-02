Як зміняться ціни на пальне у 2024 році

На початку цього року НБУ випустив "Інфляційний звіт" в якому спрогнозував, що ціни на пальне у 2024 році зростатимуть швидше.

Читайте також Автогаз суттєво здешевшав — як змінилася ціна у січні

Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення,

– написали у НБУ.

Також регулятор зазначив, що весною 2024 року очікується підвищення світових цін на нафту. Це може пришвидшити тенденцію до здорожчання пального – до 13,2%.

Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту,

– написали у звіті.

Нагадаємо! У 2023 році світові ціни на нафту впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent.

Ціни на пальне у лютому

Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що нині немає підстав для здорожчання пального. Тим більше, що у листопаді минулого року вартість навпаки почала знижуватися.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.

Зниження цін у листопаді було зумовлене здешевленням партії нафтопродуктів на кордон, причиною якого стало зниження нафтових котирувань.