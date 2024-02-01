Чи буде пальне дорожчати

У розмові з 24 Каналом експерт Геннадій Рябцев каже, що підстав для здорожчання пального в Україні немає. Відтак, наприкінці листопада 2023 року ціни на пальне на українських АЗС почали йти на спад.

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Як пояснив Рябцев, зниження зумовлене здешевленням партії нафтопродуктів на кордоні, до якого, своєю чергою, призвело зниження нафтових котирувань.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Зараз попит незмінно низький. Це відповідає сезону. Якихось змін стосовно вартості продуктів на кордоні не очікується.

Що впливатиме на вартість надалі

Геннадій Рябцев каже, що на вартість бензину, дизпального та автогазу в майбутньому може впливати ситуація з офіційним курсом гривні. Водночас він додає, що Нацбанк поки не повідомляв про наміри різко змінити курс.

Крім того, можуть бути лише окремі коригування за нафтопродуктами тих чи інших трейдерів спричинені ситуацією,

– наголошує експерт.

Цікаво! Сьогодні, 31 січня, середня вартість бензину А-95 становить 50,74 гривні, за інформацією від Консалтингової групи А-95. Щодо бензину А-92, то літр коштує в середньому 46,99 гривні, а літр дизпального – 50,82 гривні. Автомобільний газ зупинився на позначці у 27,38 гривні.