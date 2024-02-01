Будет ли топливо дорожать
В разговоре с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев говорит, что оснований для подорожания топлива в Украине нет. Поэтому, в конце ноября 2023 года цены на топливо на украинских АЗС начали идти на спад.
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Как пояснил Рябцев, снижение обусловлено удешевлением партии нефтепродуктов на границе, к которому, в свою очередь, привело снижение нефтяных котировок.
Сейчас спрос неизменно низкий. Это соответствует сезону. Каких-то изменений относительно стоимости продуктов на границе не ожидается.
Что будет влиять на стоимость в дальнейшем
Геннадий Рябцев говорит, что на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в будущем может влиять ситуация с официальным курсом гривны. В то же время он добавляет, что Нацбанк пока не сообщал о намерениях резко изменить курс.
Кроме того, могут быть только отдельные корректировки по нефтепродуктам тех или иных трейдеров вызванные ситуацией,
– отмечает эксперт.