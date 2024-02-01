Будет ли топливо дорожать

В разговоре с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев говорит, что оснований для подорожания топлива в Украине нет. Поэтому, в конце ноября 2023 года цены на топливо на украинских АЗС начали идти на спад.

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Как пояснил Рябцев, снижение обусловлено удешевлением партии нефтепродуктов на границе, к которому, в свою очередь, привело снижение нефтяных котировок.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Сейчас спрос неизменно низкий. Это соответствует сезону. Каких-то изменений относительно стоимости продуктов на границе не ожидается.

Что будет влиять на стоимость в дальнейшем

Геннадий Рябцев говорит, что на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в будущем может влиять ситуация с официальным курсом гривны. В то же время он добавляет, что Нацбанк пока не сообщал о намерениях резко изменить курс.

Кроме того, могут быть только отдельные корректировки по нефтепродуктам тех или иных трейдеров вызванные ситуацией,

– отмечает эксперт.

Интересно! На сегодня, 31 января, средняя стоимость бензина А-95 составляет 50,74 гривны, по информации от Консалтинговой группы А-95. По бензину А-92, то литр стоит в среднем 46,99 гривны, а литр дизтоплива – 50,82 гривны. Автомобильный газ остановился на отметке в 27,38 гривны.