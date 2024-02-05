Скільки коштує базовий кошик продуктів в Україні

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів по Україні та зʼясували, що базовий кошик українця коштує приблизно – 455,50 гривні. Для дослідження обрали ті продукти, які входять до базового набору та вважаються соціально необхідними.

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Відтак, традиційно найдорожчим пунктом продуктового кошика стало мʼясо, а саме: філе курятини – 176,67 гривні за кілограм. А найдешевшим хлібобулочні вироби: батон – 19,37 гривень за 500 грамів.

Як будуть змінюватись ціни на продукти

  • Плодово-овочеві

Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати. За словами експертки, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники:

  • оперативність і обсяги постачання,
  • вартість зберігання та транспортування,
  • підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

  • Картопля

За останній місяць зими вартість картоплі досягла позначки у 18-23 гривні за кілограм. А це у чотири рази перевищує цінові показники минулого року. Відтак, зростання вартості картоплі може вплинути на споживачів, фермерів і ринки харчових продуктів, вимагаючи у них адаптації до нових умов.