Скільки коштує базовий кошик продуктів в Україні

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни у найбільших мережах супермаркетів по Україні та зʼясували, що базовий кошик українця коштує приблизно – 455,50 гривні. Для дослідження обрали ті продукти, які входять до базового набору та вважаються соціально необхідними.

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Відтак, традиційно найдорожчим пунктом продуктового кошика стало мʼясо, а саме: філе курятини – 176,67 гривні за кілограм. А найдешевшим хлібобулочні вироби: батон – 19,37 гривень за 500 грамів.

Як будуть змінюватись ціни на продукти

Плодово-овочеві

Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати. За словами експертки, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники:

оперативність і обсяги постачання,

вартість зберігання та транспортування,

підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Зауважте! Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року.

Картопля

За останній місяць зими вартість картоплі досягла позначки у 18-23 гривні за кілограм. А це у чотири рази перевищує цінові показники минулого року. Відтак, зростання вартості картоплі може вплинути на споживачів, фермерів і ринки харчових продуктів, вимагаючи у них адаптації до нових умов.