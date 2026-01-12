Хто може претендувати на грошову допомогу?

На грошову допомогу від УВКБ ООН можуть претендувати внутрішньо переміщені особи, а також біженці, які повернулися до України, пише 24 Канал із посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть кілька категорій громадян України, які відповідають визначеним критеріям й раніше не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН або від інших організацій протягом останніх 3 місяців:

внутрішньо переміщені особи , які змінили місце проживання впродовж останніх 6 місяців у межах України;

, які змінили місце проживання впродовж останніх 6 місяців у межах України; люди, які після вимушеного переміщення через війну повернулися з-за кордону в Україну , починаючи з 24 лютого 2022 року;

, починаючи з 24 лютого 2022 року; ті, хто після вимушеного переміщення через війну повернувся до місць постійного проживання в межах України.

Довідково: БФ "Право на захист" є офіційним партнером УВКБ ООН зі збору даних на грошову допомогу.

Які умови отримання допомоги?

По допомогу можуть звертатися українці, які мають дохід, нижчий за 6 318 гривень на людину, а також відповідають принаймні одному з критеріїв вразливості:

родина, де є тільки батько або мати, а також одна дитина або більше віком до 18 років, або особи похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює одна або кілька самотніх людей похилого віку (віком понад 55 років), або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;

родина з однією або кількома особами, які мають інвалідність, хронічні захворювання.

Розмір допомоги розрахували виходячи з суми мінімального споживчого кошика для однієї людини, який становить 3 600 гривень. Виплата покриває тримісячний період, тож на кожного члена родини припадає по 10 800 гривень.

Зауважте! Для отримання грошової допомоги потрібно особисто звертатися до пунктів збору даних.

Які документи потрібні для оформлення виплати?

Під час відвідування пункту збору даних подавати заявку потрібно з наступним переліком документів:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

довідки, витяги, які підтверджують належність до категорії вразливості;

особистий номер телефону.

Під час збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виняток становлять ті, хто є маломобільними людьми й не мають змоги прибути до пункту, тож їхню реєстрацію можуть виконати за оригіналами документів.

У яких областях працюють пункти для оформлення допомоги?

В Україні створені понад десяток офісів, де можна оформити допомогу від УВКБ ООН. Вони працюють у Києві та областях:

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Донецькій;

Запорізькій;

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській.

Адресу в кожному з регіонів можна дізнатися на сайті організації.

Чи діятиме інша програма допомоги від ООН у 2026 році?