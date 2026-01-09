Хто може отримати допомогу?
Гранти надають для постраждалих унаслідок війни ВПО, які у 2025 році не отримували аналогічної гуманітарної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на Карітас-Спес Львівської Архідієцезії.
Проєкт "Родина Родині: Індивідуальна підтримка" має на меті покращення економічного становища ВПО через виробництво сільськогосподарської продукції або перекваліфікацію на інший вид роботи. Участь можуть взяти ВПО, які мешкають у наступних областях:
- Львівській;
- Тернопільській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій.
Допомога розрахована на членів домогосподарств ВПО, які постраждали внаслідок війни й можуть це документально підтвердити.
Для отримання грантів учасники мають подати заявку та заповнити форму попередньої реєстрації до кінця січня.
Що передбачає допомога ВПО?
У межах проєкту передбачені кілька варіантів допомоги з розміром фінансування до 32 400 гривень:
- сільськогосподарські гранти, які можна використати для купівлі насіння, обладнання, дрібної рогатої худоби, добрив, кормів, а також на садівництво, птахівництво, ягідництво, ремонтні роботи, ветеринарну допомогу.
- бізнес-гранти на торгівлю, виробництво, надання послуг, ремонт.
- гранти на професійне навчання та перекваліфікацію, які можна витратити на навчання новій професії й проходження курсів тривалістю до 6 місяців.
Проєкт триватиме до травня 2026 року, проте подати заявку на участь можна до 31 січня. Відомо, що кількість грантів на грошову допомогу обмежена.
На яку державну допомогу можуть розраховувати ВПО?
У постанові Уряду йдеться про те, що внутрішньо переміщені особи мають право на допомогу від держави тривалістю на шість місяців з можливістю автоматичного продовження.
Розмір виплати ВПО для дітей, дорослих та людей з інвалідністю відрізняється:
- 3 тисячі гривень допомоги сплачують на дітей та людям з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень – іншим особам.
Після призначення допомоги щомісячні виплати надходитимуть одному з членів родини.