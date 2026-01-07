Хто може отримати гуманітарну допомогу?

Надання гуманітарної допомоги передбачене для багатодітних родин, які через війну залишили свої домівки й оселилися в одній з громад Павлоградського району, пише 24 Канал з посиланням на місцеву організацію Товариства Червоного Хреста.

Багатодітні родини зі статусом ВПО можуть отримати набір посуду. Гуманітарна допомога поширюється на тих, хто зареєстрований і мешкає в Тернівській громаді на Дніпропетровщині.

Зверніть увагу! Передбачений один набір на родину. В гуманітарній організації зазначили, що кількість допомоги обмежена.

Що потрібно для отримання гуманітарної допомоги?

Звертатися по гуманітарну допомогу можна, надавши оригінали наступних документів:

паспорт;

свідоцтво про народження дітей;

довідка ВПО;

ідентифікаційні коди.

Отримувати допомогу можна в приймальні дні з понеділка до четверга з 10:00 до 15:00. Телефон для довідок 0991002022.

Яку допомогу ВПО можуть отримувати від держави?

За постановою Уряду, ВПО можуть отримувати допомогу від держави. Її призначають на шість місяців з можливістю автоматичного продовження.

Після призначення щомісячні виплати надходять одному з членів родини в розмірі:

3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тисячі гривень для інших осіб.

Однак виплати ВПО можуть скасувати в разі, якщо статки родини перевищують встановлені державою критерії.

За що можуть скасувати допомогу від держави?