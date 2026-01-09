Кто может получить помощь?

Гранты предоставляют для пострадавших в результате войны ВПО, которые в 2025 году не получали аналогичной гуманитарной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на Каритас-Спес Львовской Архидиецезии.

Цель проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" – улучшение экономического положения ВПЛ через производство сельскохозяйственной продукции или переквалификацию на другой вид работы. Участие могут принять ВПЛ, проживающих в следующих областях:

Львовской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

Помощь рассчитана на членов домохозяйств ВПЛ, которые пострадали в результате войны и могут это документально подтвердить.

Для получения грантов участники должны подать заявку и заполнить форму предварительной регистрации до конца января.

Что предусматривает помощь ВПЛ?

В рамках проекта предусмотрены несколько вариантов помощи с размером финансирования до 32 400 гривен:

сельскохозяйственные гранты , которые можно использовать для покупки семян, оборудования, мелкого рогатого скота, удобрений, кормов, а также на садоводство, птицеводство, ягодоводство, ремонтные работы, ветеринарную помощь.

, которые можно использовать для покупки семян, оборудования, мелкого рогатого скота, удобрений, кормов, а также на садоводство, птицеводство, ягодоводство, ремонтные работы, ветеринарную помощь. бизнес-гранты на торговлю, производство, предоставление услуг, ремонт.

на торговлю, производство, предоставление услуг, ремонт. гранты на профессиональное обучение и переквалификацию, которые можно потратить на обучение новой профессии и прохождение курсов продолжительностью до 6 месяцев.

Проект продлится до мая 2026 года, однако подать заявку на участие можно до 31 января. Известно, что количество грантов на денежную помощь ограничено.

На какую государственную помощь могут рассчитывать ВПЛ?

У постановлении Правительства говорится о том, что внутренне перемещенные лица имеют право на помощь от государства продолжительностью на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Размер выплаты ВПЛ для детей, взрослых и людей с инвалидностью отличается:

3 тысячи гривен помощи платят на детей и людям с инвалидностью;

помощи платят на детей и людям с инвалидностью; 2 тысячи гривен – другим лицам.

После назначения помощи ежемесячные выплаты будут поступать одному из членов семьи.