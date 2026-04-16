Как теперь формируется перечень территорий, где ведутся боевые действия?

Ранее перечень территорий, где ведутся боевые действия и, которые оккупированы, определялся Министерством развития общин и территорий по согласованию с Министерством обороны, сообщает Донбас.SOS.

Важно! Этот перечень обновлялся в случае необходимости. Однако это происходило не реже двух раз в месяц.

Теперь же ВПЛ могут инициировать внесение населенных пунктов в этот перечень. С 1 апреля действуют следующие правила:

перечень будут обновлять в случае необходимости (однако не реже чем 1 раз в месяц);

госадминистрации должны подавать предложения в перечень до 15 числа каждого месяца в Минразвития;

Обратите внимание! Предложения формируются на основе предложений от исполнительных органов местных советов или военных администраций, которые расположены на соответствующих территориях.

согласование осуществляет Минобороны в течение 5 дней с момента предоставления предложения.

В случае, когда предложения исполкомов местных советов или военных администраций населенных пунктов (в случае их образования) не были учтены, такие исполнительные органы и военные администрации могут подавать непосредственно в Минразвития предложения. При Минразвития должна быть создана комиссия, которая будет рассматривать такие предложения. Перечень утверждается Минразвития,

– сообщает организация.

Фактически, теперь каждый переселенец может попробовать добавить свой населенный пункт в перечень. Для этого ВПО должен обратиться в органы власти той общины, из которой переместился.

Заметим, пока заявление можно подать:

в военную администрацию;

исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов.

В то же время статус территорий возможных боевых действий продолжают предоставлять общинам, которые:

находятся на расстоянии 30 километров от линии активных боевых действий;

границы с Россией;

побережья моря.

Заметьте! Есть исключения, когда к территориям возможных боевых действий могут быть отнесены населенные пункты на расстоянии 100 километров от российской границы или морского побережья. Однако для этого должны быть соответствующие обстоятельства и решение комиссии, говорится в постановлении Кабмина от 28 января 2026 года № 120.

