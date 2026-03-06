Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, например, оккупанты тянут несколько САУ по Бердянской трассе из Мариуполя в направлении Приморска. Нужно наблюдать, куда они поедут.

"Вероятнее всего, мы увидим их от Мелитополя ближе к Васильевке. Они примут участие в попытке обстрела в направлении Запорожья. Поэтому понемногу появилась техника", – предположил он.

Где основные перемещения?

Петр Андрющенко отметил, что на север Донецкой области стягиваются основные силы. В частности, российские захватчики перебрасывают с Херсонщины, из Крыма остатки из лагерей подготовки к оккупированным частям Запорожской и Донецкой области.

Также наблюдаем перемещение со стороны Миллерово. Именно Миллерово было под атакой несколько дней в конце недели. Поэтому они ускорили перемещение из лагерей подготовки, которые находятся в Миллерово, в Донецк, Макеевку и далее по линии фронта в район Покровска, Мирнограда. Это основная точка перемещений на этой неделе,

– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

