Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, вероятно, враг сейчас сосредоточится на Запорожском направлении. В течение последней недели они уже фактически перестали перебрасывать личный состав в направлении Гуляйполя. То же касается и "треугольника" Токмак – Васильевка – Мелитополь.

На каких еще направлениях может усилить наступление враг?

По словам Андрющенко, бесспорно враг усилит наступательные действия на севере Донецкой области. В течение всей недели там наблюдали передвижения подразделений из Херсонщины и Крыма.

Нельзя сказать, что это какие-то там резервы. Просто перебрасывали по графику. Россияне живут по ним. Было окончание подготовки новоконтрактников. Тех, кого в январе – начале февраля позавозили, теперь перебрасывают на фронт,

– сказал Андрющенко.

Несмотря на это, с четверга источники фиксировали переброску подразделений из Херсонщины и Крыма также в направлении Ростова-на-Дону, где их завозили к железной дороге. Возможно, их будут перебрасывать в сторону Севера Украины.

Что-то подсказывает, что они могут попытаться создать угрозу для Сумщины, Харьковщины, чтобы сковать наши подразделения. В принципе сейчас у врага все "фишки" расставлены на карте. Теперь все будет зависеть, насколько Силы обороны Украины готовы к обороне на всех участках,

– отметил Андрющенко.

Какова ситуация на фронте?