Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, вероятно, враг сейчас сосредоточится на Запорожском направлении. В течение последней недели они уже фактически перестали перебрасывать личный состав в направлении Гуляйполя. То же касается и "треугольника" Токмак – Васильевка – Мелитополь.
На каких еще направлениях может усилить наступление враг?
По словам Андрющенко, бесспорно враг усилит наступательные действия на севере Донецкой области. В течение всей недели там наблюдали передвижения подразделений из Херсонщины и Крыма.
Нельзя сказать, что это какие-то там резервы. Просто перебрасывали по графику. Россияне живут по ним. Было окончание подготовки новоконтрактников. Тех, кого в январе – начале февраля позавозили, теперь перебрасывают на фронт,
– сказал Андрющенко.
Несмотря на это, с четверга источники фиксировали переброску подразделений из Херсонщины и Крыма также в направлении Ростова-на-Дону, где их завозили к железной дороге. Возможно, их будут перебрасывать в сторону Севера Украины.
Что-то подсказывает, что они могут попытаться создать угрозу для Сумщины, Харьковщины, чтобы сковать наши подразделения. В принципе сейчас у врага все "фишки" расставлены на карте. Теперь все будет зависеть, насколько Силы обороны Украины готовы к обороне на всех участках,
– отметил Андрющенко.
Какова ситуация на фронте?
- В Институте изучения войны сообщают, что Силы обороны Украины имели успехи на Александровском направлении. В частности сообщалось о 9 освобожденных населенных пунктов. А на Гуляйпольском направлении украинские подразделения сдерживают врага.
- Проект DeepState сообщал, что Силам обороны удалось отбросить оккупантов сразу возле 5 населенных пунктов. Успехи были вблизи успехи вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны Украины вернули под свой контроль 460 квадратных километров территории.