Кто может получить выплаты от ООН?

Уже несколько лет представители международной организации работают в Украине и оказывают единовременную помощь пострадавшим от войны украинцам. Выплаты направлены на покрытие базовых потребностей людей на жилье, питание и другие необходимые вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.

Принять участие в программе финансовой помощи от ООН могут:

внутренне перемещенные лица, которые выехали из опасных регионов за последние 6 месяцев;

ВПЛ, которые выезжали и вернулись на свое прежнее место жительства;

граждане, которые вынуждены были выехали за границу и вернулись в Украину.

Помощь от ООН им назначают при условии, что они не получали финансовую поддержку через другие организации в течение последних 3 месяцев.

Выплаты начисляют уязвимым категориям переселенцев:

одинокому отцу или матери, который воспитывает ребенка до 18 лет;

неполным семьям с лицами пожилого возраста от 55 лет;

семьям, в которых лица пожилого возраста воспитывают малолетних детей;

а также семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Стоит знать! Финансовая поддержка от УВКБ ООН назначается, если доход на семью не превышает 5,4 тысячи гривен на одного члена семьи.

Как получить помощь от ООН?

В Украине официальным партнером УВКБ ООН является благотворительный фонд "Право на защиту", который проводит регистрацию на программу денежной помощи. Для этого его мобильные группы осуществляют выезд в различные населенные пункты для регистрации.

В августе регистрация на выплаты от ООН начались в Сумской области. Мобильные группы уже работали в городе Лебедин, селе Рогинцы, городе Кролевец, а 8 августа планируют посетить Тростянец.

Представители мобильной группы сначала записывают в очередь, а затем приглашают для дальнейшей регистрации на оформление выплат.

Всю информацию, которую граждане предоставляют при регистрации, заносят в базу данных УВКБ ООН,

– отмечают в фонде.

Важно! Помощь от УВКБ ООН выплачивается в течение 3 месяцев. Общий размер ее на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен (по 3 600 гривен на одного человека).