Кто имеет право на доплату от ООН
На такую доплату имеют пенсионеры, которые получают пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! Доплата от ООН будет предоставляться до июля 2025 года.
Также условиями для получения этой доплаты являются:
- пенсионер проживает в зоне активных или возможных боевых действий;
- лицо не получало помощи как ВПЛ или от международных организаций с марта 2023 года.
Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Выплата от ООН сейчас составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии.
Разберемся на примере. Согласно указанной формуле, если лицо имеет пенсию 2 500 гривен, его доплата – 750 гривен.
Заметьте! Начисляется эта доплата автоматически (на основе данных в реестрах), она добавляется к основному размеру пенсии.