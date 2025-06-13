Кто имеет право на доплату от ООН

На такую доплату имеют пенсионеры, которые получают пенсию менее 3 250 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Доплата от ООН будет предоставляться до июля 2025 года.

Также условиями для получения этой доплаты являются:

пенсионер проживает в зоне активных или возможных боевых действий;

лицо не получало помощи как ВПЛ или от международных организаций с марта 2023 года.

Размер этой доплаты рассчитывается индивидуально. Выплата от ООН сейчас составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии.

Разберемся на примере. Согласно указанной формуле, если лицо имеет пенсию 2 500 гривен, его доплата – 750 гривен.

Заметьте! Начисляется эта доплата автоматически (на основе данных в реестрах), она добавляется к основному размеру пенсии.