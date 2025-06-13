Хто має право на доплату від ООН

На таку доплату мають пенсіонери, які отримують пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Доплата від ООН надаватиметься до липня 2025 року.

Також умовами для отримання цієї доплати є:

пенсіонер проживає у зоні активних або можливих бойових дій;

особа не отримувала допомоги як ВПО чи від міжнародних організацій з березня 2023 року.

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Виплата від ООН наразі складає різницю між 3 250 та сумою пенсії.

Розберемося на прикладі. Згідно з вказаною формулою, якщо особа має пенсію 2 500 гривень, її доплата – 750 гривень.

Зауважте! Нараховується ця доплата автоматично (на основі даних в реєстрах), вона додається до основного розміру пенсії.