Як отримати безкоштовну юридичну допомогу у 2026 році?
Правова допомога зазвичай означає юридичну консультацію, але це також може бути представництво в судах, про що повідомили у Дії.
Безоплатна первинна правова допомога – це інформування про права та обов’язки людини. Тобто кожна особа в Україні може отримати безкоштовну консультацію юриста з будь-якого питання. Крім того, фахівці можуть допомогти зі складанням скарг, заяв тощо.
Тоді як вторинна правова допомога – це вже захист, а ще представництво в судах чи інших органах. Також цей тип допомоги містить у собі складання документів процесуального характеру.
Однак є нюанс. Отримати вторинну допоможу можуть лише деякі категорії людей, серед яких:
- діти;
- особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого відповідно до групи населення, до якої вона належить;
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу замість пенсії у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
- реабілітовані особи;
- постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
- викривачі корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення тощо.
Як можна отримати безоплатну правову допомогу, розповіли у Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема є кілька зручних способів:
- Прийти до будь-якого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги.
- Ті, хто живуть у віддалених населених пунктах, можуть отримати правову консультацію під час роботи мобільних та дистанційних пунктів.
- Зателефонувати до контакт-центру за безкоштовним номером 0 800 213 103.
- Також консультацію можуть надати онлайн через форму зворотного зв’язку.
Зверніть увагу! Знайди відповідь на важливе юридичне запитання можна, завдяки БПД у Facebook або у довідково-інформаційній платформі WikiLegalAid.
Що слід знати про правові зміни в Україні?
Експерти наразі критикують проєкт нового Цивільного кодексу. Річ у тім, що права жінок часто порушуються в Україні. Але часто не існує проактивного і відповідного механізму їх захисту.
Наразі в Україні дійсно готують новий Цивільний кодекс. Ще 22 січня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14394. Проте фахівці наголошують, що зараз "не на часі" займатися цим документом.