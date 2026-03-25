Об этом сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров.
Смотрите также Могут ли ТЦК и полиция задерживать военных в СЗЧ: в центрах комплектования дали разъяснения
Что вскоре изменится в мобилизации?
Первым масштабным шагом в реформе мобилизации от Минобороны стала автоматизация провождения отсрочек через приложение Резерв+. Сейчас 90% отсрочек продолжаются автоматически. Тогда как раньше этот процесс мог длиться неделями и требовал немалого количества документов и личных посещений территориальных центров комплектования.
Теперь система сама обрабатывает необходимые данные через государственные ресурсы и принимает решение о продлении отсрочки уже без личного участия человека. Результат сразу приходит в приложение.
Михаил Федоров отметил, что цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.
Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,
– резюмировал министр обороны.
Какие новые правила мобилизации будут действовать с апреля 2026 года?
В апреле не стоит ждать новых правил мобилизации, впрочем, стоит знать, что система мобилизации стала более жесткой. Речь идет о переходе к более строгому администрированию и цифровому контролю.
С апреля основное внимание будет обращаться на проверку данных, автоматизацию и борьбу со злоупотреблениями.
В Украине активно заработает система электронного учета. Это и об электронных сообщениях о повестках и об автоматической военно-учетной регистрации.