Об этом сообщил Министр обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите также Могут ли ТЦК и полиция задерживать военных в СЗЧ: в центрах комплектования дали разъяснения

Что вскоре изменится в мобилизации?

Первым масштабным шагом в реформе мобилизации от Минобороны стала автоматизация провождения отсрочек через приложение Резерв+. Сейчас 90% отсрочек продолжаются автоматически. Тогда как раньше этот процесс мог длиться неделями и требовал немалого количества документов и личных посещений территориальных центров комплектования.

Теперь система сама обрабатывает необходимые данные через государственные ресурсы и принимает решение о продлении отсрочки уже без личного участия человека. Результат сразу приходит в приложение.

Михаил Федоров отметил, что цифровизация является частью более широких изменений в сфере мобилизации.

Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,

– резюмировал министр обороны.



Какие новые правила мобилизации будут действовать с апреля 2026 года?